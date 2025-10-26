Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze video’s zouden stress net zo goed kunnen verlagen als meditatie

Even vijf minuten een inspirerende video kijken kan hetzelfde doen voor je stressniveau als een korte meditatiesessie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Californië in Santa Barbara.

Onder leiding van communicatiewetenschapper Robin Nabi kregen duizend volwassenen een ‘mediakuur’. De deelnemers werden verdeeld in groepen die elke dag vijf minuten lang iets specifieks moesten kijken: grappige filmpjes, inspirerende verhalen over mensen die tegenslag overwinnen, een meditatievideo, iets naar eigen keuze of helemaal niets.

Inspirerende video’s werken het best

Na enkele weken bleek dat vooral de groep die hoopvolle video’s keek een duidelijke daling in stress ervoer: bijna even sterk als bij de groep die mediteerde. Dat effect gold voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en hield zelfs tot tien dagen na de laatste sessie aan. Deelnemers die aan het begin van het onderzoek de meeste stress hadden, merkten het grootste verschil.

Volgens de onderzoekers zit de kracht in de emotie die de filmpjes oproepen. Verhalen over doorzettingsvermogen en succes na tegenslag wekken gevoelens van hoop en positiviteit op, en dat lijkt het stressniveau langdurig te verlagen.

Vijf minuten per dag is genoeg

De test bestond uit dagelijks slechts vijf minuten een video kijken, vijf dagen per week. Dat lijkt weinig, maar juist die regelmaat bleek belangrijk. Wie langere tijd consequent zulke filmpjes keek, voelde zich rustiger en meer ontspannen.

Ook de groep die zelf mocht kiezen wat ze keken, rapporteerde minder stress, al was het effect iets kleiner. Dat suggereert dat mensen vaak intuïtief weten wat voor media hen goed doen.

Dat extra beetje rust kunnen we wel gebruiken. Metro schreef eerder over de hypernerveuze samenleving waar we volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RvS) in leven.

Geen vervanging voor meditatie, maar wel een opsteker

Toch benadrukken de onderzoekers dat deze ‘positieve mediapauze’ meditatie niet volledig kan vervangen. Mediteren is een actieve oefening die op de lange termijn meer voordelen biedt voor concentratie en veerkracht. Maar voor wie even snel wil ontspannen, kan een hoopvol filmpje dus een verrassend effectief alternatief zijn.

Kortom: als het allemaal even te veel wordt, kun je gerust vijf minuten nemen om een inspirerend filmpje te kijken. Een beetje hoop, positiviteit en geoorloofd scrollen kunnen, zo blijkt, meer doen voor je gemoed dan je denkt, en dat zonder wierook of yogamat.

