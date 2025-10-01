Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers ontwikkelen superlijm die botbreuk binnen drie minuten kan herstellen

Waar een botbreuk normaal weken tot maanden nodig heeft om te kunnen genezen, kan dit binnenkort al in enkele minuten gebeuren. Chinese onderzoekers hebben namelijk een ‘superlijm’ ontwikkeld die gebroken botten razendsnel kan genezen.

Het gaat om het zogeheten ‘Bone-02’-lijm, ontwikkeld door onderzoekers verbonden aan de universiteit van Zhejiang in Hangzhou. Volgens Lin Xianfeng, orthopedisch chirurg en hoofd van het onderzoeksteam, wordt de lijm in de botten aangebracht door middel van een enkele injectie. De lijm zou vervolgens de gebroken botfragmenten in slechts drie minuten aan elkaar lijmen. Hierdoor zouden een maandenlange hersteltijd en intensieve operaties voortaan verleden tijd zijn.

Hoe werkt de superlijm?

Bij een polsbreuk is normaal gesproken een operatie vereist waarbij er een metalen plaat en schroeven in de pols worden geplaatst, waarna er het jaar erop een tweede operatie moet plaatsvinden om de plaat en schroeven weer te verwijderen. Bij de superlijm is dit allemaal niet nodig: voor een simpele polsbreuk zou één lijminjectie al voldoende zijn om de breuk binnen 3 minuten te herstellen. De lijm heeft een maximale hechtkracht van 180 kilo, wat betekent dat het flink wat kan hebben.

Omdat Bone-02 op natuurlijke wijze door het lichaam kan worden opgenomen tijdens het genezingsproces van het bot, is een operatie om de lijmresten weer te verwijderen niet nodig. Bij een proefpersoon met een polsbreuk bleek bij een controle na drie maanden dat de breuk volledig was genezen zonder complicaties.

Geïnspireerd door oesters

Opvallend genoeg hebben de bedenkers van de superlijm zich laten inspireren door oesters. Deze weekdieren kunnen zich moeiteloos vasthechten aan lastige onderwateroppervlakken en hun natuurlijke biolijm blijft zelfs onder druk stevig zitten. Met de Bone-02’-lijm hebben de onderzoekers iets soortgelijks weten te creëren. De bottenlijm is al succesvol toegepast bij 150 mensen en is zowel in China als daarbuiten gepatenteerd. Toch is er nog meer onderzoek nodig voordat het breed ingezet kan worden.

Reacties