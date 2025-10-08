Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: zoveel geld zouden Nederlanders willen betalen om 10 jaar jonger te zijn

Nederlanders hebben er gemiddeld 12.500 euro voor over om fysiek tien jaar jonger te zijn. Vooral dertigers en veertigers tasten daarvoor diep in de buidel, met een gemiddeld bedrag van bijna 26.000 euro. Opvallend is dat mannen aanzienlijk meer willen investeren dan vrouwen. Dat laat onderzoek zien.

Nederlanders hebben er heel wat voor over om er mooi uit te zien, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Purovitalis, een bedrijf in supplementen voor gezond ouder worden. Het onderzoek is afgenomen onder ruim duizend Nederlanders. Cosmetische ingrepen zijn overigens niet de enige manier om er jonger uit te zien. Zo kan krachttraining ook je cellen jong houden, wijst Amerikaans onderzoek uit. Maar het kan nog eenvoudiger: een stralende glimlach maakt je al snel twee jaar jonger.

Mannen tasten dieper in de buidel

Oud worden, veel mensen hebben daar moeite mee. We hebben er dan ook heel wat voor over om er jonger uit te zien. Mannen zijn bereid gemiddeld 14.600 euro neer te tellen om tien jaar jonger te zijn. Vrouwen hebben daar 11.000 euro voor over, een verschil van 32 procent. Ook qua leeftijd zijn er grote verschillen.

De groep van 35 tot 44 jaar spant de kroon: zij willen gemiddeld bijna 26.000 euro besteden om er jonger uit te zien. Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar hebben er ook heel wat geld voor over, zij volgen met 17.000 euro. Naarmate de leeftijd toeneemt, daalt de bereidheid fors. Mensen tussen 55 en 64 jaar zouden nog zo’n 10.000 euro investeren, terwijl 65-plussers er gemiddeld minder dan 5000 euro voor overhebben.

Vitaliteit belangrijker dan uiterlijk

Volgens Koen Ridder, oprichter van Purovitalis, laten de cijfers zien dat Nederlanders gezondheid en vitaliteit steeds belangrijker vinden. „Het is veelzeggend dat mensen bereid zijn tienduizenden euro’s neer te leggen om fysiek tien jaar jonger te zijn”, zegt hij. „Dat gaat niet alleen over uiterlijk, maar vooral over kwaliteit van leven. Vitaliteit wordt gezien als een van de meest waardevolle bezittingen die je kunt hebben.”

