Onderzoekt verklaart hoe het komt dat je sommige momenten wel onthoudt, terwijl je andere vergeet

Je herkent het vast wel: je probeert een bepaald, speciaal moment terug te halen dat je onlangs met een familielid of vriend hebt beleefd. Terwijl je daar op focust, lijken allerlei andere, eigenlijk minder belangrijke momenten wel moeiteloos in je geheugen te blijven hangen. Het voelt vreemd en soms zelfs oneerlijk, maar is toch precies hoe onze hersenen werken.

Dit fenomeen is onderzocht: onderzoekers van de Boston University denken dat het koppelen van ‘kwetsbare’ herinneringen aan emotionele gebeurtenissen mensen kan helpen deze in de toekomst beter te onthouden.

Onderzoek naar herinneringen

Waarom houdt het menselijk brein sommige ogenschijnlijk gewone momenten vast, terwijl andere vervagen? Die vraag staat centraal in een studie die in Science Advances werd gepubliceerd en waarvan onderzoekers hopen dat deze ons gaat helpen bij het beter herinneren van bepaalde momenten. Bijvoorbeeld in de manier waarop leraren proberen hun studenten informatie beter te laten onthouden, of hoe verzorgers omgaan met mensen met dementie.

Het onderzoek, gedaan door onderzoekers van de Boston University, laat zien dat ons brein bepaalde herinneringen selectief versterkt wanneer ze worden gekoppeld aan belangrijke ervaringen, wat bekend staat als geheugenversterking. Als onderdeel van dat proces gebruikt het brein volgens de studie een soort schuifregelaar om te bepalen welke herinneringen bewaard blijven.

De bevindingen zijn gebaseerd op tien afzonderlijke onderzoeken met in totaal bijna 650 deelnemers.

Hoe herinneringen in de hersenen werken

Onderzoekers ontdekten dat mensen zich kwetsbare gebeurtenissen beter herinnerden als die net vóór een emotionele gebeurtenis plaatsvonden. Ook bleek dat neutrale herinneringen die na een belangrijke gebeurtenis plaatsvonden beter bleven hangen, vooral als die gebeurtenis betekenisvol was.

De resultaten laten zien dat emotionele gebeurtenissen niet alle herinneringen eromheen even goed versterken. „Het brein hanteert andere regels afhankelijk van het tijdstip”, schreef de hoofdauteur. Bij iemand met dementie kan een herinnering, bijvoorbeeld dat je je bril op de tafel hebt laten liggen, steviger verankerd worden als deze wordt gekoppeld aan iets betekenisvols. Denk aan je favoriete liedje, een familiefoto of zelfs een klein cadeautje.

Maria Wimber, neurowetenschapper aan de University of Glasgow in Schotland, noemde de bevindingen intrigerend. „Voor mij is één belangrijke conclusie duidelijk: onze herinneringen zijn geen vaste snapshots. Ze zijn dynamisch, en hun verloop kan veranderen afhankelijk van wat er daarna gebeurt.”

Beter leren onthouden

Het onderzoek laat zien dat je gewone, kwetsbare herinneringen beter kunt leren te onthouden door ze te koppelen aan bijzondere of belonende momenten. Zo kun je belangrijke herinneringen versterken en onbelangrijke juist laten vervagen. Door dit op een systematische manier te doen, wordt het wellicht mogelijk om nuttige herinneringen te versterken en irrelevante te verzwakken.

„Ons geheugen werkt niet als een opnameapparaat. Het brein beslist wat belangrijk is. Emotionele gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat kwetsbare herinneringen sterker en blijvender worden”, zegt Robert Reinhart, hoogleraar psychologie aan de Boston University.

Hoofdonderzoeker Lin hoopt dat de bevindingen van de studie positieve gevolgen zullen hebben „van klaslokalen tot klinieken”. Volgens hem kan dit de manier waarop docenten lesgeven, veranderen. „Een leerling onthoudt een geschiedenisles beter als deze wordt gekoppeld aan een plezierige of belonende ervaring. Bijvoorbeeld het oplossen van een puzzel voor punten of het verwerken van de les in een spannend verhaal dat nieuwsgierigheid oproept.”

