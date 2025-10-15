Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: sommige huidaandoeningen kunnen hinten op naderende mentale crisis

Huidaandoeningen zoals eczeem of huiduitslag zijn niet alleen heel vervelend, maar kunnen ook een voorbode zijn van mentale gezondheidsproblemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen met dergelijke huidaandoeningen zouden een hoger risico lopen op suïcidale gedachten en depressie.

Voor het onderzoek werden 481 patiënten die een psychose hadden doorgemaakt onder de loep genomen. De proefpersonen hadden onder andere last van hallucinaties, wanen en een verlies van contact met de realiteit. Na onderzoek bleek dat 14,5 procent van de patiënten dermatologische klachten had, zoals bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, eczeem en lichtgevoeligheid. Deze trend was vaker te zien bij vrouwen dan bij mannen (24 versus 10 procent).

Huidaandoeningen kunnen verband houden met hoger risico op zelfmoord

Alle patiënten kregen vervolgens vier weken lang een antipsychoticum voorgeschreven, een medicijn dat wordt gebruikt om de symptomen van een psychose, zoals hallucinaties en wanen te verminderen. Hierna werden ze opnieuw gecontroleerd op een aantal psychische parameters. En wat bleek? Vier weken later vertoonden patiënten die een psychose hadden meegemaakt en aan huidaandoeningen leden, een hogere mate van depressie en ook een hoger risico op zelfmoord.

Maar liefst 25 procent van de patiënten met huidaandoeningen bleek suïcidale gedachten te hebben of had inmiddels een suïcidepoging gedaan. Slechts zeven procent van de patiënten zonder huidaandoeningen had ook suïcidale gedachten of een suïcidale poging gedaan.

Voorbode geestelijke gezondheidsproblemen

Volgens hoofdonderzoeker Dr. Joaquín Galvañ suggereert deze ontdekking dat patiënten met huidaandoeningen een groter risico kunnen lopen op een slechte uitkomst na een eerste psychose-episode, dan patiënten zonder huidaandoeningen. „Net zoals bijvoorbeeld een bloedtest een groter risico op kanker of hartaandoeningen kan geven, kunnen huidaandoeningen ook een voorbode zijn van geestelijke gezondheidsproblemen”, aldus Galvañ.

„Het was al bekend dat tussen de 30 en 60 procent van de mensen met huidaandoeningen psychiatrische symptomen vertoont, maar wat wij hebben gedaan is het vanuit een andere hoek bekijken: hebben mensen met psychiatrische problemen huidaandoeningen en zo ja, kan dit ons iets nuttigs vertellen?”, aldus Galvañ. Hij benadrukt dat de uitkomsten van het onderzoek ervoor kunnen zorgen dat psychische problemen bij mensen die baat hebben bij vroege interventies, mogelijk eerder worden ontdekt.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.

Reacties