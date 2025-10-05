Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aha, dit is de reden dat kortere herfstdagen je somber kunnen maken

De dagen worden korter, de avonden langer en ineens voel je je somber en voelt alles nét wat zwaarder. Veel mensen herkennen het: zodra de herfst begint, zakt de energie.

Volgens psychologen en onderzoekers is dat geen toeval. Minder zonlicht beïnvloedt onze biologische klok en onze stemming, en dat heeft niet alleen te maken met de dalende temperaturen.

Je interne klok raakt van slag

Ons lichaam leeft volgens een circadiaans ritme: een interne klok die reageert op licht en donker. In de herfst krijgt die klok minder daglicht binnen. Gevolg: meer aanmaak van melatonine, het slaaphormoon.

Daardoor voel je je sneller moe en trek je je eerder terug binnenshuis. Evolutionair gezien is dat logisch: onze voorouders trokken zich in donkere seizoenen ook terug rond het vuur. Maar prettig voelt het niet altijd.

Somber door vitamine D-dip

Naast melatonine speelt ook vitamine D een rol. Zonlicht is de belangrijkste bron van deze ‘zonvitamine’, die niet alleen je botten sterk houdt, maar ook je stemming reguleert. Minder zon betekent minder vitamine D, wat kan bijdragen aan somberheid en in sommige gevallen zelfs tot een winterdepressie, beter bekend als Seasonal Affective Disorder (SAD). In landen als Canada en Scandinavië komt dit vaker voor.

Gelukkig is er wat aan te doen. Onderzoek laat zien dat lichttherapie, speciale lampen die daglicht nabootsen, klachten kan verminderen. Ook vitamine D-supplementen zijn bewezen effectief tegen de herfstblues, al moet je er niet te veel van nemen. Extra tijd buiten doorbrengen helpt óók: daglicht, zelfs op een bewolkte dag, zorgt voor betere stemming en lagere stresshormonen.

Niet tussen je oren

Grote kans dus, dat die herfstblues niet alleen tussen de oren zit, maar dat je lijf reageert op minder zonlicht. Een wandeling in de buitenlucht, extra vitamine D of een daglichtlamp kan nét dat verschil maken om de donkere dagen door te komen.

Reacties