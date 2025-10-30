Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kater na de borrel? Hangxiety heeft met karakter te maken, blijkt uit onderzoek

Je herkent het misschien: de ochtend na een borrel heb je hoofdpijn én knagende onrust. De één heeft meer last van de beruchte hangxiety dan de ander. Waarom is dat zo?



Het woord hangxiety komt uit het Engels en is een samensmelting van hangover, een kater, en anxiety, angst. Kort gezegd is het een soort angstgevoel dat gepaard gaat het met een kater. Wel goed om te weten: hangxiety is geen échte stoornis, zoals bijvoorbeeld borderline of narcisme. Gemiddeld duurt hangxiety niet langer dan twee dagen.

Onderzoek naar hangxiety

Australische onderzoekers van Swinburne University analyseerden 22 eerdere studies met meer dan 6000 volwassenen. Daaruit blijkt allereerst dat hangxiety écht bestaat. Een kater kan wel degelijk angst, stress, schuldgevoelens, prikkelbaarheid en verdriet veroorzaken.

Maar niet bij iedereen slaat hangxiety even hard toe. Wie vatbaar is voor angst of somberheid, of drinkt om met stress om te gaan, ervaart hangxiety intenser. Dat zit zo: alcohol verdooft negatieve emoties tijdelijk. Als de effecten van alcohol weer afnemen, komen die gevoelens sterker terug. En dat vergroot stress en zorgen. Mensen met een hogere emotionele veerkracht gaan doorgaans beter om met hangxiety.

Ook voelen mensen meer hanxiety als ze zich ‘ongewoon’ hebben gedragen toen ze dronken waren. Denk aan een uitspraak die je nuchter nooit had gedaan, of een actie die je achteraf als gênant bestempelt. Dat kan de volgende dag schaamte oproepen, wat weer leidt tot harde zelfkritiek en verergering van de emotionele stress.

Vicieuze cirkel

Je zou wellicht denken dat mensen met zware hangxiety de drank liever links laten liggen. Dat is vaak niet zo. De meeste mensen beschouwen een kater als iets „wat er nu eenmaal bijhoort”. Het kan een vicieuze cirkel worden: alcohol wordt een middel om stress en ongemak te lijf te gaan en zodra die effecten afnemen, brengt de fles weer verlichting.

Het delen van katerervaringen met vrienden kan helpen om emotioneel ongemak te verlichten, zeggen de onderzoekers. Het helpt mensen zich minder alleen te voelen in hun ervaring. „Een huisarts of psycholoog kan ook beoordelen of er sprake is van onderliggende angst of problematisch drinkgedrag dat ondersteuning nodig heeft.” Heb je té vaak last van een kater en wil je stoppen met alcohol? Dit is het effect dat het op je lichaam heeft.

