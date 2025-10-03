Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen met deze eigenschap leven langer, blijkt uit onderzoek

Een opgeruimd huis, een strakke planning en altijd weten waar je sleutels liggen; het klinkt misschien wat braaf, maar het kan verrassend veel opleveren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat georganiseerde mensen veel voordelen ervaren, inclusief een langer leven. Met andere woorden: een beetje orde in de chaos kan zomaar reden zijn voor een langer, prettiger leven.

Het heeft allemaal te maken met je stressniveau. Georganiseerd, actief en behulpzaam zijn maakt je niet alleen een beter mens, het kan er zelfs aan bijdragen dat je langer leeft. Vaak gestrest, angstig of humeurig zijn kan dan weer samenhangen met een kortere levensduur.

Langer leven door organiseren

Onderzoekers zeggen dat hun bevindingen, gepubliceerd in het Journal of Psychosomatic Research, artsen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hulpmiddelen om gezondheidsrisico’s te voorspellen. Niet alleen op basis van bloeddruk en cholesterol, maar dus ook op grond van iemands manier van denken, gevoelens en gedragskenmerken.

René Mõttus, psycholoog en mede-auteur van het onderzoek, zegt hierover: „In plaats van te kijken naar brede, allesomvattende persoonlijkheidstypes zoals extravert zijn, hebben we ingezoomd op andere factoren: de precieze manieren waarop mensen over zichzelf spraken.”

Het onderzoek omvatte meer dan 22.000 volwassenen in vier grote studies, met opvolgperiodes van 6 tot 28 jaar.

Kenmerken georganiseerd

Wat zijn die goede eigenschappen dan precies? „Het woord ‘actief’ sprong er het meest uit”, aldus Mõttus. „Deelnemers die zichzelf zo omschreven, hadden aanzienlijk minder kans om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden, met een lager risico van 21 procent. Zelfs wanneer leeftijd, geslacht en medische aandoeningen ook werden meegewogen.”

Eigenschappen als levendig, georganiseerd, verantwoordelijk, hardwerkend, grondig en behulpzaam volgden kort daarna.

Langer leven doe je zo

Páraic O’Súilleabháin, mede-auteur en universitair hoofddocent psychologie aan de University of Limerick in Ierland, zegt: „Ons onderzoek suggereert dat persoonlijkheid niet alleen een algemene invloed heeft, maar ook bestaat uit specifieke gedragingen en houdingen.” Het gaat niet om algemene nauwkeurigheid of extraversie, maar om specifieke eigenschappen zoals hard werken, grondigheid, levendigheid en activiteit.

Volgens hem voorspelden deze specifieke eigenschappen het overlijdensrisico beter dan de vijf bredere eigenschappen die normaliter gebruikt worden om persoonlijkheid samen te vatten: openheid, consciëntieusheid (oftewel zorgvuldig zijn), extraversie, vriendelijkheid en neurotisch gedrag.

Persoonlijkheid speelt een rol

Hoewel positieve eigenschappen er dus voor zorgen dat mensen langer leven, ontdekten de onderzoekers ook dat hun tegenpolen het tegenovergestelde effect hadden. Mensen die hoog scoorden eigenschappen die verband houden met neurotisch gedrag, zoals humeurig, angstig of snel van streek zijn, hadden een grotere kans eerder te overlijden.

Voordat mensen opeens proberen hun persoonlijkheid te veranderen, benadrukken de auteurs dat hun bevindingen niet altijd hard te maken zijn. Piekeren betekent niet automatisch een korter leven, en nooit een deadline missen garandeert niet altijd een langer leven.

„Wat ons onderzoek wél suggereert, is dat persoonlijkheid dus wel degelijk een rol kan spelen, wat in de geneeskunde en algemene volksgezondheid vaak wordt onderschat”, benadrukt O’Súilleabháin.

Betere routines?

Waarom is juist ‘georganiseerd zijn’ zo gunstig voor je gezondheid? Volgens O’Súilleabháin kan georganiseerd zijn mensen helpen zich aan routines te houden die de gezondheid bevorderen. Daarnaast kan het wijzen op psychologische veerkracht of sociale gewoonten die bijdragen aan een langer leven.

Samuel Henry, onderzoeksmedewerker, voegt daaraan toe: „Iemand die zichzelf niet als ‘georganiseerd’ ziet, kan moeite hebben om bijvoorbeeld medicijnen op tijd in te nemen. En wie zich niet ‘actief’ voelt, heeft mogelijk extra steun nodig om in beweging te blijven.”

Reacties