Hierom kijken (sommige) mensen zo graag naar enge films (en wat dat over je zegt)

Het is oktober, de maand van Halloween en vooral: enge films. Van klassieke slashers tot paranormale thrillers: bioscopen en streamingdiensten staan er vol mee.

Miljoenen mensen zoeken door middel van horrorfilms bewust de spanning op. Maar waarom vinden we het eigenlijk zo leuk om bang te worden? En wat zegt dat over ons?

Enge films kijken voor sommigen lekker weg

Nieuw onderzoek uit India, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cureus, laat zien dat je filmvoorkeur iets kan verklappen over je persoonlijkheid. Onderzoekers vroegen studenten om hun favoriete filmgenres te rangschikken en koppelden dat aan de bekende Big Five-persoonlijkheidskenmerken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid.

Daaruit bleek dat fans van horrorfilms gemiddeld meer extravert, vriendelijk en georganiseerd zijn dan anderen. Ze lijken dus niet per se het type dat onder een dekentje wegduikt bij een enge scène, maar juist mensen die spanning prima aankunnen en misschien zelfs opzoeken. Tegelijkertijd scoorden ze lager op openheid, wat erop kan wijzen dat ze minder snel meegaan in fantasierijke of experimentele ideeën. Ze houden het liever bij spanning met een duidelijke structuur.

Angst met een veilig randje

De aantrekkingskracht van horror zit volgens psychologen in het gecontroleerde karakter van angst. Je krijgt de adrenalineboost, verhoogde hartslag en spanning die je voelt als er écht gevaar is, maar dan zonder echte risico’s. Dat geeft een soort kick: je ervaart intense emoties, maar weet dat je na afloop veilig bent. Zo is het onmogelijk om vanaf je bank opgegeten te worden door haaien, maar kun je die spanning wel voelen bij het kijken van deze film.

Mensen die extravert zijn, zoeken vaker prikkels op en vinden dat soort sensaties juist leuk. Dat verklaart waarom horrorfilms voor hen zo goed werken: de kijkers krijgen de spanning waar ze op floreren, maar zonder de gevolgen van echt gevaar.

Niet iedereen houdt van bloed en spanning

Waar horrorliefhebbers het duister opzoeken, zijn fans van drama’s, zoals deze film over een onmogelijke keuze van twee ouders, juist gevoeliger en bedachtzamer. Zij scoren hoger op zorgvuldigheid en emotionele betrokkenheid. Avontuurlijke films trekken juist meer spontane types, terwijl liefhebbers van romantische films vaak openstaan voor nieuwe ervaringen, maar ook wat gevoeliger zijn voor emoties.

Opvallend genoeg had een voorkeur voor comedyfilms in het onderzoek helemaal geen duidelijke link met persoonlijkheid. Blijkbaar houdt bijna iedereen wel van een goede grap.

Wat zegt onze voorkeur van films over ons?

De onderzoekers benadrukken dat het nog niet duidelijk is of onze persoonlijkheid bepaalt wat we kijken, of dat juist films invloed hebben op wie we zijn. Wel maakt het onderzoek duidelijk dat wat we kiezen op Netflix of in de bioscoop meer kan zeggen dan we denken.

Dus de volgende keer dat je zonder aarzelen een horrorfilm aanklikt, weet je dat je misschien niet gewoon van spanning houdt, maar je waarschijnlijk ook extravert, stressbestendig en nét een tikkie georganiseerder bent dan je denkt.

