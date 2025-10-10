Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is de Dag van de Mentale Gezondheid: dit is wat het is en wat er allemaal gebeurt

Vandaag is het weer de Dag van de Mentale Gezondheid. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor psychisch welzijn. Niet alleen om stil te staan bij mentale problemen, maar vooral om het gesprek erover open te breken.

De Dag van de Mentale Gezondheid, internationaal bekend als World Mental Health Day, draait om bewustwording en openheid. Nog altijd vinden veel mensen het lastig om te praten over hoe ze zich voelen. MIND, betrokken bij de Nederlandse editie, roept daarom iedereen op om juist wél te praten. Want: wie deelt wat er in zijn hoofd omgaat, voelt zich vaak minder alleen en kan sneller hulp krijgen.

Stem mentaal

Dit jaar haakt MIND ook in op de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober met de campagne Stem mentaal. De organisatie wil mentale gezondheid hoger op de politieke agenda krijgen. Denk aan kortere wachtlijsten in de ggz, meer behandelplekken, betere woonvoorzieningen en meer aandacht voor mentale veiligheid op school en werk.

Wie wil weten welke partij het best aansluit bij zijn ideeën, kan de Kieswijzer Mentale Gezondheid invullen.

Challenges en gesprekken over mentale gezondheid

Daarnaast start MIND de actie Chill, je moet al zoveel-challenge. Deelnemers krijgen tien dagen lang praktische tips om beter om te gaan met stress, keuzedruk, faalangst en FOMO. Het doel: even stilstaan bij jezelf en wat ontspanning terugvinden.

Verder moedigt de organisatie scholen, bedrijven en organisaties aan om rond 10 oktober extra aandacht te besteden aan het gesprek over psychische klachten. Ze leveren gratis informatie en handvatten over hoe je dat gesprek kunt voeren met collega’s, vrienden of familie.

Zo’n gesprek zou weleens erg welkom kunnen zijn. Metro schreef onlangs nog over het feit dat Nederland overloopt van prestatiedruk.

Nieuwe initiatieven

Ook Koningin Máxima is betrokken bij de dag. Zij lanceerde op 8 oktober In je bol, een nieuw online platform over mentale gezondheid voor jongeren. Daar vinden jongeren betrouwbare info, verhalen van leeftijdsgenoten en anonieme hulp via chat of telefoon. Het initiatief is een samenwerking tussen onder meer MIND, 113 Zelfmoordpreventie, De Kindertelefoon en Join Us.

Het Van Gogh Museum sluit zich eveneens aan. Samen met MIND organiseert het museum het event Open Up met Vincent, over hoe kunst kan helpen bij het praten over mentale gezondheid.

Hulp nodig bij je mentale gezondheid?

Rond deze dag merkt de MIND Hulplijn dat vooral veel mensen bellen over angst en paniekklachten. De hulplijn is gratis en anoniem bereikbaar – voor alle vragen over mentale gezondheid – elke werkdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

