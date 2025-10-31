Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Succesvolle en opgewekte Annemarie had alles om voor te leven, maar was diep ongelukkig

Je hebt alles wat een mens zich maar kan wensen: een liefdevol gezin, een mooie carrière, hechte vrienden, een warme familie, een huis om in thuis te komen. Toch kan er vanbinnen een leegte groeien die niemand ziet. Dit is het verhaal van Annemarie. Voor de buitenwereld leek ze succesvol en blij, maar daarachter was het tegenovergestelde de realiteit.

Annemarie was campagnestrateeg en ook te zien op televisie. Toch raakte zij verstrikt in een depressie die niemand echt zag aankomen. Zelfs haar naasten hadden niet door hoe slecht het met haar ging. Uiteindelijk werd de pijn te groot en maakte ze een einde aan haar leven.

Het verhaal van Annemarie wordt zondag om 20.20 uur door KRO-NCRV op NPO 2 uitgezonden in Voor wie steek jij een kaarsje op?.

Het verhaal van Annemarie

Zelfs Yoerie, de man van Annemarie, zag het einde van haar leven niet aankomen. Hij beschrijft hoe ze hun leven opbouwden: „Ik heb alleen maar mooie herinneringen in ons eerste huis. We hebben hier geen moeilijke periodes gehad. Het was gewoon fijn en goed; het ontdekken en verbouwen.” Annemarie beschrijft hij als „opgewekt, intelligent, humoristisch en met een energie waar je soms wel een beetje stil van werd”.

Een paar maanden geleden belandde ik in een nachtmerrie die depressie heet.

Annemarie schrijft in een van haar afscheidsbrieven: „Lieve allemaal, ik had een geweldig leven tot ik het niet meer had. Een paar maanden geleden belandde ik in een nachtmerrie die depressie heet. Een nachtmerrie die niet over is als je wakker wordt, maar juist dan begint en steeds erger wordt. Er is geen weg terug.”

Toch ongelukkig

Haar man herinnert zich het moment wanneer hij inzag dat het niet goed met haar ging. Annemarie en Yoeri gingen samenwonen, kregen kinderen en verhuisden met het hele gezin naar Brussel. Hun geluk kon niet op. Althans, zo leek het. Want bij Annemarie begon er iets te veranderen. „Echt zichtbaar werd het pas een jaar geleden. Anderhalf jaar na de geboorte van onze dochter. Toen begon ze in een burn-out te raken en ontwikkelde ze wat angstklachten en paranoia. Daar kon je echt zien; oké, nu gaat het niet meer goed”, zegt Yoeri.

In een van Annemaries brieven staat: „Een depressie discrimineert niet. Ik hoop dat jullie het nooit zullen meemaken. Laat me je omschrijven hoe het voelt; je hebt alles wat je kunt wensen. De allerleukste kinderen ter wereld. Een lieve partner, fijne familie, geweldige vrienden. Een leuke baan, een mooi huis; en toch ben je diep ongelukkig.”

Suïcidale gedachten

Dat het zo slecht ging met Annemarie, heeft haar omgeving nooit echt beseft. „Achteraf zien we dat ze al suïcidale gedachten had ontwikkeld. Ze heeft daar gewoon nooit met iemand over gesproken. Ze werd wel geholpen, maar voor een burn-out en angstklachten. Niet voor depressie en suïcide. Ik ben wel een beetje boos dat ze nooit hulp heeft gezocht op dit vlak”, zegt haar man Yoeri.

Op 16 april, dit jaar, maakte Annemarie een einde aan haar leven. Een stuk of twaalf brieven heeft ze achtergelaten. Voor haar man, zoon Gilles dochter Lene, haar ouders, broers, collega’s. Haar man benadrukt: „Toen begon je te zien door wat voor proces ze is gegaan. Het is ook een soort waarschuwing dat dit iedereen kan overkomen.”

Hoe het zomaar op kan zijn

Maar hoe heeft dit toch kunnen gebeuren? Yoerie heeft daar, zover dat mogelijk is, een antwoord op gevonden. „Alles leek in orde van de buitenkant. Maar je kan gewoon niet zien wat er in iemands hoofd echt gebeurt. Dus ik hoop dat met het delen van Annemarie’s adviezen, haar verhaal, inkijkje in haar brein, we andere mensen kunnen helpen en misschien zelfs andere Annemarie’s kunnen voorkomen. Voor ons is dat helaas te laat. Door haar herinnering leven te houden, hoop ik dat we dat soort gesprekken aan kunnen gaan met anderen die misschien in hetzelfde schuitje zitten als Annemarie ooit zat.

Annemarie schrijft: „Ik heb in mijn 34 jaar zoveel leuke dingen meegemaakt. Er was zoveel geluk, liefde en plezier dat ik denk dat het nu gewoon op is, en dat is heel verdrietig. Zorg alsjeblieft goed voor elkaar. Zorg goed voor jezelf en neem het leven niet voor lief. Het spijt me. Jullie hebben er alles aan gedaan om mij te helpen, maar ik kon niet meer. Het is beter zo. Dank jullie wel voor de leuke tijd. Annemarie.”

Voor wie belangstelling heeft: hier vind je de complete afscheidsbrief van Annemarie.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

