Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzocht: dit deel van je gezicht bepaalt voor een groot deel je aantrekkelijkheid

Wat maakt een gezicht aantrekkelijk? Volgens nieuw onderzoek speelt één specifiek onderdeel daar een opvallend grote rol in: je lippen.

De omvang ervan kan bepalen hoe aantrekkelijk iemand wordt gevonden, blijkt uit een studie van de University of Sydney en de University of Queensland.

Aantrekkelijkheid: waar zit het ‘m in?

De onderzoekers lieten proefpersonen naar tientallen gezichten kijken waarvan alleen de lipgrootte digitaal was aangepast van dunner tot opvallend vol. De deelnemers moesten de aantrekkelijkheid beoordelen, en daaruit kwam een duidelijk patroon naar voren.

Vrouwen werden het aantrekkelijkst gevonden met iets vollere lippen, terwijl mannen juist aantrekkelijker werden beoordeeld met iets dunnere lippen. Maar wie dat beoordeelde, maakte uit: vrouwen gaven zelf de hoogste cijfers aan vrouwelijke gezichten met volle lippen, terwijl mannen geen voorkeur hadden voor grotere lippen bij vrouwen.

Aantrekkelijkheid zit ‘m trouwens niet alleen in je looks, maar ook in deze dingen.

Wat je ziet, bepaalt wat je mooi vindt

De studie liet ook zien dat onze smaak verrassend makkelijk te beïnvloeden is. In een tweede experiment bekeken deelnemers eerst een gezicht met opvallend volle of juist dunne lippen. Daarna moesten ze opnieuw aantrekkelijkheid beoordelen. Hun voorkeur bleek te verschuiven in de richting van wat ze net hadden gezien.

Met andere woorden: als je vaak beelden ziet van mensen met grote lippen, ga je dat vanzelf aantrekkelijker vinden. De onderzoekers noemen dit een adaptatie-effect. „Blootstelling aan vervormde lippen die kunstmatig zijn vergroot, voorbij natuurlijke grenzen, kan een proces in gang zetten waarbij alleen nóg grotere lippen als aantrekkelijk worden gezien”, schrijven ze.

Hoe social media ons beeld van schoonheid verandert

Volgens hoofdonderzoeker David Alais laat dit zien hoe veranderlijk onze schoonheidsnormen zijn. „Ons onderzoek benadrukt hoe subjectief schoonheid is en hoe sterk sociale en culturele factoren daarop van invloed zijn”, zegt hij. Als we voortdurend foto’s zien van overdreven volle lippen, bijvoorbeeld via sociale media of beroemdheden met fillers, verschuift ons idee van wat ‘normaal’ is.

Dat kan volgens de onderzoekers bijdragen aan zogeheten lipdysmorfie, vergelijkbaar met lichaamsdysmorfie: een verstoord beeld van hoe je eruitziet, waardoor mensen steeds verder gaan met cosmetische ingrepen.

Aantrekkelijkheid is flexibel

Alais benadrukt dat dit niet alleen iets zegt over uiterlijk, maar ook over de invloed van onze omgeving: „Nu cosmetische ingrepen steeds toegankelijker worden, is het belangrijk te begrijpen hoe die aanpassingen onze perceptie kunnen veranderen en kunnen leiden tot onrealistische schoonheidsnormen.”

Metro schreef eerder over andere wetenschappelijke ontdekkingen over wat ons aantrekkelijk maakt.

Reacties