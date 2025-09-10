Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is Wereld Suïcide Preventie Week: ‘Elke 45 seconden stapt er iemand op de wereld uit het leven’

Tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week (8 t/m 14 september) staat Nederland stil bij een schokkende realiteit: nog steeds verliezen we gemiddeld vijf mensen per dag aan zelfdoding. Wereldwijd gaat het zelfs om één persoon per 45 seconden.

In ons land maakten in 2023 1862 mensen een einde aan hun leven. Opvallend is dat mannen veel vaker overlijden door zelfdoding dan vrouwen: 1303 tegenover 559. Hoewel het aantal sterfgevallen de afgelopen jaren schommelt, blijft het probleem groot en hardnekkig.

Toch stijgt het aantal zelfdodingen onder jonge vrouwen. Metro sprak daarover met klinisch psycholoog Maryke Geerdink, werkzaam bij 113 Zelfmoordpreventie.

Zoektocht naar woorden

Praten over zelfdoding is vaak lastig. Toch kan een gesprek, hoe onhandig of ongemakkelijk ook, letterlijk levens redden. Daarom is het thema van dit jaar ‘Op zoek naar woorden’. Meer dan 500 organisaties, van gemeenten en ziekenhuizen tot scholen en GGD’s, doen mee om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Ruim 65.000 mensen dragen deze week een geeloranje lintje, dat staat voor een kaarsvlam: een teken van troost voor iedereen die iemand door suïcide verloor én een baken van hoop voor wie met zulke gedachten worstelt. Ook verschijnen er gedichten in de openbare ruimte en worden er speciale wandelingen gehouden waarbij deelnemers van het donker naar het licht lopen. De hele agenda en alle initiatieven van de Wereld Suïcide Preventie Week vind je hier.

Metro sprak eerder met Kim, die haar zoon Ward verloor aan suïcide.

Cijfers suïcide stabiel, maar dat is geen goed nieuws

Dat het aantal zelfdodingen al jaren min of meer stabiel blijft, is volgens 113 Zelfmoordpreventie geen reden tot geruststelling. Elke statistiek staat voor een persoonlijk verhaal, een gezin of een groep vrienden die met verlies achterblijft. Vooral mannen van middelbare leeftijd en mensen met financiële problemen of psychische klachten lopen verhoogd risico.

Samen verschil maken in preventie van suïcide

Organisaties benadrukken dat iedereen een rol kan spelen in preventie. Een simpele vraag als „hoe gaat het met je?” kan al een opening bieden. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich gezien voelen en weten dat ze ergens terecht kunnen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.

Reacties