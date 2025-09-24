Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat is FOPO (Fear of People’s Opinions) en hoe kom je er vanaf?

Ben je vaak bezig met wat anderen van je denken? Stel je keuzes uit omdat je bang bent dat anderen jou veroordelen? Dan heb je waarschijnlijk last van FOPO: Fear of People’s Opinions. Deze angst komt vaker voor dan je denkt en het kan je erg onzeker maken. Het goede nieuws: er zijn manieren om ermee om te gaan.

FOPO staat voor Fear of People’s Opinions: de angst voor de meningen van anderen. De Amerikaanse psycholoog Michael Gervais gebruikte de term in zijn boek The First Rule of Mastery. Volgens hem remt FOPO ons vermogen om te doen wat we echt willen.

Spotlight-effect

Psychologie Magazine legt uit dat FOPO vaak samengaat met het zogeheten spotlight-effect: de overtuiging dat anderen voortdurend op je letten, terwijl dat in werkelijkheid nauwelijks zo is. We zetten als het ware een spotlight op onszelf. We denken dat alles wat we zeggen of doen, opvalt. Terwijl in werkelijkheid veel mensen met zichzelf bezig zijn, of zij zelf wel goed overkomen.

Waarom zijn we zo gevoelig voor meningen van anderen?

De behoefte aan sociale acceptatie zit diep verankerd in ons brein. We willen gezien en gewaardeerd worden en niet buiten de groep vallen. In de prehistorie was buitengesloten worden een kwestie van overleven.

Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar onze hersenen reageren nog altijd sterk op afwijzing. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt bijvoorbeeld dat sociale media-likes direct invloed hebben op het humeur van jongeren: wie weinig likes krijgt, voelt zich sneller onzeker of somber. Stress, angst en depressie komen dan ook veel voor in onze samenleving.

Dat mechanisme voedt FOPO in de huidige digitale samenleving. Online worden we sneller beoordeeld. Je post een serie vakantiefoto’s op Facebook, maar er komt slechts een handjevol likes. Dat kan knagen aan je gevoel van eigenwaarde. Bovendien wijzen onderzoeken uit dat sociale media ons eerder eenzamer dan socialer maken.

Wat zijn de gevolgen?

FOPO kan leiden tot stress en gepieker. Mensen die er last van hebben, passen zich vaak aan en spreken hun mening niet uit. Volgens Flow Magazine leidt dit niet alleen tot gemiste kansen op werk of in relaties, maar tast het ook je zelfvertrouwen aan. Uiteindelijk ontstaat een patroon waarbij je vooral bezig bent met sociale veiligheid in plaats van met je eigen wensen.

Hoe kom je er vanaf?

FOPO los je niet in één keer op, maar er zijn wel praktische stappen mogelijk. Zo helpt het om je eigenwaarde te versterken en je identiteit te baseren op wie je bent, in plaats van hoe en wat je presteert. Alleen al het besef dat anderen niet zoveel letten op jou als jij denkt, helpt daarbij, schrijft Psychologie Magazine.

Een ander advies is om je kernwaarden (bijvoorbeeld eerlijkheid of moed) op te schrijven en in kleine stapjes te oefenen met situaties waarin je normaal zou zwijgen, zoals je mening geven in een groep. In het begin is dat spannend, maar je leert dan wel om je minder te laten leiden door de oordelen van anderen. Door bewust te focussen op wat jij belangrijk vindt, maak je jezelf minder afhankelijk van goedkeuring van buitenaf.

