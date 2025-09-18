Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers hebben de oplossing gevonden om een gebroken hart te helen: ‘Kan helpen op weg naar herstel’

Doodgaan aan een gebroken hart klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar het gebeurt echt. Er bestaat zelfs een aandoening die bekendstaat als het gebroken-hartsyndroom, ook wel het ‘Takotsubo-syndroom’ genoemd. Dit syndroom kan leiden tot hartfalen en vroegtijdig overlijden, maar wetenschappers zeggen nu hét geheim te hebben ontdekt om een gebroken hart weer te helen.

Honderdduizenden mensen wereldwijd lijden aan Takotsubo-syndroom. Dit is een syndroom waarbij de hartspier van vorm verandert en plotseling verzwakt. Het wordt meestal veroorzaakt door ernstige emotionele of fysieke stress, zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare. Mensen met dit syndroom kunnen symptomen ervaren die lijken op een hartaanval en hebben een twee keer zo groot risico om vroegtijdig te komen overlijden in vergelijking met mensen die het niet hebben.

Effectieve middelen tegen een gebroken hart

Tot nu toe leek er geen manier te zijn om mensen met dit syndroom weer te genezen, maar onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen beweren dat ze nu toch ‘het medicijn’ tegen een gebroken hart hebben gevonden. Cognitieve gedragstherapie op maat of een herstelprogramma dat bestaat uit zwemmen, wandelen, fietsen en aerobics, zou helpen om het hart van patiënten weer te helen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek werden 76 patiënten met het Takotsubosyndroom, van wie 91% vrouw was en de gemiddelde leeftijd 66 jaar was, onderzocht. Patiënten werden willekeurig toegewezen aan gedragstherapie, het sportprogramma of standaardzorg. De mensen die gedragstherapie volgden kregen twaalf individuele wekelijkse sessies, specifiek aangepast op hun persoonlijke situatie. De sportgroep kreeg een twaalf wekend durend trainingsprogramma met onder andere fietsen, wandelen op een loopband, aerobics en zwemmen, waarbij het aantal sessies en de intensiteit elke week geleidelijk werd opgevoerd. Ondertussen werden de harten van de patiënten nauwkeurig bestudeerd. Er werd onder andere gekeken hoe de harten energie produceerden, opsloegen en gebruikten.

Sterke verbeteringen in de gezondheid

Bij de mensen die gedragstherapie kregen was er een aanzienlijke toename te zien in de hoeveelheid brandstof die beschikbaar was voor hart om te pompen, een toename die niet gesignaleerd werd bij de mensen die de gebruikelijke zorg kregen. De gemiddelde afstand die patiënten met gedragstherapie in zes minuten konden lopen, steeg van 402 meter naar 458 meter. Mensen die het sportprogramma voltooiden, konden gemiddeld 528 meter lopen in zes minuten, vergeleken met 457 meter aan het begin. Ook was er een toename te zien van de VO2max van patiënten – het maximale zuurstofverbruik van hun lichaam tijdens de piek van de inspanning – met 15% in de gedragstherapiegroep en met 18% in de sportgroep. Toename van de loopafstand en VO2max zijn tekenen van verbetering van de gezondheid.

Verminderen van symptomen en risico op overlijden

Volgens de onderzoekers suggereren deze bevinden dat gedragstherapie en sport op lange termijn voordelen kunnen opleveren, zoals het verminderen van symptomen en het risico op overlijden voor mensen met het gebroken-hartsyndroom. „We weten dat mensen met het Takotsubosyndroom de rest van hun leven last kunnen hebben van de aandoening en dat hun hartgezondheid op de lange termijn vergelijkbaar is met die van mensen die een hartaanval hebben overleefd”, zo legt Dr. David Gamble, klinisch docent cardiologie aan de Universiteit van Aberdeen, uit.

„Dit onderzoek toont aan dat cognitieve gedragstherapie of lichaamsbeweging patiënten kunnen helpen op de weg naar herstel. Beide zijn zeer kosteneffectieve interventies en we hopen dat verder onderzoek ertoe kan leiden dat ze worden ingezet om deze achtergestelde groep te helpen”, aldus Gamble.

