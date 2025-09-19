Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onbehandeld gehoorverlies vergroot risico op dementie: ‘Gehoorscreening vanaf 50 jaar moet de norm worden’

Dementie raakt steeds meer mensen in Nederland. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie en bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Hoewel het nog niet te genezen is, zijn er wel dingen die je kunt doen om het risico op de hersenziekte verkleinen. Eén daarvan is regelmatig je gehoor laten controleren. Onderzoek wijst namelijk uit dat onbehandeld gehoorverlies het risico op dementie aanzienlijk vergroot.

Het gaat hierbij niet om een nieuw onderzoek: het onderzoek komt uit 2024 en is een vervolgstudie op een eerder rapport uit 2020. Destijds bleek uit onderzoek van The Lancet Commission dat gehoorverlies één van de grootste, veranderbare risicofactoren tegen dementie is. Gemiddeld gehoorverlies bleek het risico op dementie aanzienlijk te verhogen ten opzichte van een goed gehoor. Dat zou volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat gehoorverlies leidt tot verminderde mentale stimulatie, sociale isolatie en uiteindelijk ook cognitieve achteruitgang.

Kunnen gehoorapparaten een belangrijke rol spelen?

De onderzoekers vroegen zich destijds af of dit betekent dat gehoorapparaten een belangrijke rol kunnen spelen bij het begin van cognitieve achteruitgang. Gehoorapparaten laten je immers weer beter horen, waardoor ze de hersenen activeren met geluiden die de hoortoestellen weer hoorbaar maken. Met het dragen van een hoortoestel kun je dus je cognitieve functies ondersteunen.

Onbehandeld gehoorverlies vergroot risico op dementie

The Lancet Comission deed daarom in 2024 een vervolgstudie naar de risicofactoren van dementie, waarin zij uitgebreider keken naar de rol van gehoorapparaten. Ook de vervolgstudie wees uit dat mensen met onbehandeld gehoorverlies eerder kans hebben op de ontwikkeling van cognitieve achteruitgang dan mensen met een goed gehoor. Het dragen van een hoortoestel bleek niet alleen te zorgen voor betere communicatie, maar ook voor een ondersteuning van de cognitieve functies.

Hoortoestellen helpen namelijk bij het behouden van sociale interactie en mentale stimulatie en dit is essentieel voor het verminderen van het risico van dementie. Behandeling van gehoorverlies zou de cognitieve achteruitgang bij ouderen met maar liefst 48 procent vertragen, wat het belang van gehoorscreening vanaf 50 jaar maar weer benadrukt.

Tijdig behandelen van gehoorverlies is cruciaal

Als je nagaat dat Nederlanders gemiddeld zeven jaar wachten met het aanpakken van gehoorproblemen, is het duidelijk dat er meer voorlichting moet komen. „Veel mensen beseffen niet dat het behandelen van gehoorverlies niet alleen leidt tot iemand beter verstaan, maar ook een directe invloed heeft op de hersengezondheid”, legt Martijn van Veghel, Hoofd Audiologie en specialist AC&KNO-relaties, van Schoonenberg Hoorsupport uit.

„Door gehoorverlies tijdig te behandelen, verlagen we het risico op dementie én zorgen we dat mensen langer kunnen blijven genieten van muziek, contact en herinneringen.”

Gehoorscreening vanaf 50 jaar

Dit sluit ook aan bij het thema van Wereld Alzheimerdag 2025, dat plaatsvindt op zondag 21 september, namelijk: samen muziek maken. „Muziek raakt, verbindt en activeert. Maar zonder goed gehoor verdwijnt een groot deel van dat plezier. Vroegtijdige behandeling van gehoorverlies betekent niet alleen betere communicatie, maar ook het afremmen van cognitieve achteruitgang. Daarom pleiten wij ervoor dat gehoorscreening vanaf 50 jaar net zo normaal wordt als een tandartscontrole of bloeddrukmeting”, aldus van Veghel.

