Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeilijke band met ouders en laag zelfbeeld: nieuw onderzoek brengt langetermijngevolgen van scheiding bij kinderen in kaart

Dat een scheiding diepe impact heeft op de mentale gezondheid van kinderen, zal voor niemand als een verrassing komen. Nieuw onderzoek toont echter aan dat de gevolgen van een scheiding nog veel langer dooretteren dan gedacht. Maar liefst twee derde van de kinderen van gescheiden ouders voelt op latere leeftijd nog steeds de gevolgen van de breuk.

Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag en Stichting Villa Pinedo (een organisatie voor kinderen met gescheiden ouders).

Effect van scheiding op kinderen

Voor het onderzoek werden 1200 jongvolwassenen ondervraagd, die jonger dan 18 jaar waren toen hun ouders uit elkaar gingen. Daarnaast werden ook 4300 ouders die een scheiding hebben doorlopen ondervraagd. Het merendeel van de jongvolwassenen gaf aan dat ze nog steeds de gevolgen te merken van de scheiding. Dat geldt vooral voor kinderen (6 op de 10) die tijdens hun jeugd onvoldoende steun hebben gehad. Zij geven aan dat de scheiding jaren later nog steeds de band met hun ouders beïnvloedt of merken de gevolgen in hun mentale gezondheid, hun zelfbeeld of relaties.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Hoe ervaren ouders het?

Eén derde van de jongvolwassenen is om deze reden ook op latere leeftijd hulp gaan zoeken. De jongeren die geen hulp kregen, geven aan dat ze achteraf gezien in hun jeugd beter wel hulp hadden kunnen ontvangen. Maar liefst de helft van de ondervraagden zegt dat ze meer steun van hun ouders hadden gewild, maar snapt tegelijkertijd dat het voor hen ook niet altijd makkelijk was en dat extra steun niet altijd mogelijk was.

Ook de ouders die ondervraagd werden, geven aan dat ze hulp tijdens hun scheiding gemist hebben. Het plotseling moeten rondkomen op één salaris, stress over hun woonruimte of het huishouden en het feit dat ze ineens alleen waren viel hen zwaar. Daarnaast maakte het merendeel van de ouders (65 procent) zich zorgen om het welzijn van hun kinderen.

Maar liefst 43 procent van de ouders had er meer voor hun kinderen willen zijn. De ouders die dit gevoel niet deelden, gaven aan dat ze bijvoorbeeld wel op hulp uit hun omgeving konden rekenen, flexibele werktijden hadden of goede afspraken konden maken met hun ex-partner. Daardoor konden zij er voor hun gevoel ook beter voor hun kinderen zijn. Eerder onderzoek liet ook al zien dat kinderen die zijn opgegroeid in conflictvolle scheidingssituaties tonen vaker verhoogde activiteit in hersengebieden die verband houden met angst en impulsief gedrag.

Minder scheidingen, meer problemen

Het aantal scheidingen in Nederland daalt licht, maar wie denkt dat daarmee de rust terugkeert, heeft het mogelijk mis. De problemen stapelen zich alleen maar meer op. Hier lees je waarom scheiden juist ingewikkelder wordt.

Reacties