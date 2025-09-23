Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom kan verveling juist goed voor je zijn

Niets doen? Daar moeten we niet aan denken. Bij elk leeg moment scrollen we eindeloos op onze telefoon, thuis zetten we Netflix aan en onderweg luisteren we naar podcasts. Verveling lijkt iets dat we koste wat kost willen vermijden. Toch zeggen psychologen en wetenschappers: verveling is helemaal niet slecht. Sterker nog, het kan juist goed voor je zijn.

Je vervelen is geen prettig gevoel. Elk moment van de dag willen we vullen, anders overvalt ons een gevoel van onbehagen. Toch heeft vervelen wel degelijk een functie.

Betekenis vinden in het leven

In een artikel op de website van Psychologie Magazine benadrukt hoogleraar Arthur C. Brooks dat verveling helpt om betekenis te vinden in het leven. Als we ons vervelen, schakelt ons brein over naar de zogenoemde ‘ruststand’, een toestand waarin gedachten vrij kunnen afdwalen. Juist dit afdwalen kan leiden tot reflectie: je vraagt je af wat je doet, wat je belangrijk vindt, waar je energie van krijgt. Dat zijn vragen waar je in de drukte van alledag vaak niet aan toekomt.

Vervelen is goed voor de creativiteit

Een ander voordeel van verveling, is dat het de creativiteit juist aanwakkert. Wetenschappers van de University of Central Lancashire lieten proefpersonen een saaie taak uitvoeren, zoals telefoonnummers overschrijven, en daarna bleek dat zij vaker originele ideeën hadden dan mensen die dit niet hadden gedaan.

Dat wordt ook omschreven door de wetenschappelijke nieuwswebsite Scientas, die omschrijft hoe verveling op het werk mensen creatiever kan maken. Er is echter ook een keerzijde: als je je langere tijd verveelt, kan dat ontaarden in een ‘bore out’.

Praktische tips: zo zet je verveling om in iets goeds

Als je merkt dat je je verveelt, helpt het om dat gevoel niet meteen weg te drukken met je telefoon. Want eindeloos scrollen op de socials helpt in elk geval niet. Psychologie Magazine adviseert om minimaal vijftien minuten per dag gewoon niets te doen: geen scherm, geen muziek, geen podcast. Het kan al genoeg zijn om uit het raam te staren of een stukje te wandelen zonder afleiding.

Daarnaast helpt het om je aandacht te trainen door bijvoorbeeld een puzzel of boek te kiezen in plaats van eindeloos scrollen. Zo leer je jezelf beter te vermaken en ontdek je dat verveling niet per se leegte is, maar dat er zo juist nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

