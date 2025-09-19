Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Covid-vaccinaties blijken tóch minder effectief dan gedacht, zo moeten wetenschappers concluderen

In 2021 werden er in Nederland massaal coronavaccinaties uitgedeeld. De coronaprik moest helpen in de bescherming tegen ernstige ziekte en ook een ziekenhuisopname voorkomen. Maar in hoeverre waren de vaccinaties daadwerkelijk effectief? Japanse wetenschappers hebben er onderzoek naar gedaan en komen tot een opvallende conclusie.

Voor het onderzoek werden de antilichaamgegevens van meer dan 2500 volwassenen geanalyseerd. Hoewel de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna waarschijnlijk ernstige ziekte hebben kunnen voorkomen bij veel mensen, moeten de onderzoekers concluderen dat de zogeheten immuunbescherming sneller afneemt dan verwacht.

Antilichamen nemen snel af na coronavaccinaties

Bij bijna de helft van de onderzochte mensen was binnen 9 maanden na de prik al een snelle afname van de immuniteit te zien. De COVID-infectiepercentages waren in deze groep ook ongeveer 15 procent hoger dan bij degenen bij wie de antilichaamniveaus wel hoog bleven. Bij sommigen was het antilichaamniveau na verloop van tijd nog wel hoog, deze groep werd dan ook geclassificeerd als ‘duurzame responders’. Maar ongeveer 19 procent begon sterk, maar daalde daarna ook snel – deze groep werd de ‘snelle dalers’ genoemd.

Bij 28 procent werden maar weinig antilichamen geproduceerd en deze antilichamen namen ook weer snel af, het gaat hierbij om de zogeheten ‘kwetsbare responders’. Alles bij elkaar verloor bijna de helft van de deelnemers – dus de snelle afvallers en kwetsbare respondenten – een aanzienlijk aantal antilichamen binnen slechts negen maanden na de prik.

Hoeveel besmettingen?

Waar slechts 5,2 procent van de ‘duurzame respondenten’ besmet raakte met het coronavirus, steeg het percentage tot 6 procent onder de snelle dalers en kwetsbare respondenten. Binnen drie maanden na de boostervaccinatie had één op de vijf mensen in de snelle dalers- en kwetsbare groepen het coronavirus opgelopen, wat binnen zes maanden opliep tot de helft. In de duurzame groep raakte slechts één op de vijf besmet.

De onderzoekers moet hieruit concluderen dat de kwetsbare respondenten en snelle dalers hun antilichamenniveaus na de boostervaccinatie ‘niet langer op een voldoende hoge concentratie hielden’.

Wat zijn antilichamen? Antilichamen, ook wel immunoglobulinen of antistoffen genoemd, zijn Y-vormige eiwitten die door je immuunsysteem worden geproduceerd om je te beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Ze werken door zich te binden aan specifieke lichaamsvreemde stoffen (antigenen) op de oppervlakte van deze ziekteverwekkers, waardoor deze onschadelijk worden gemaakt of herkend worden door andere afweercellen om ze te vernietigen.

Extra boosterprikken

„We ontdekten dat deze twee groepen een hoog risico op infectie liepen na de boostervaccinatie”, aldus de onderzoekers. Zij suggereren dat extra boosterdoses of zelfs aparte ‘antilichaamtherapie’ had kunnen helpen om dit risico aanzienlijk te verkleinen. Al moeten ze ook toegeven dat het nog steeds onduidelijk is waarom sommige mensen een zwakkere antilichaamrespons laten zien na een vaccinatie. Volgens hen zou er dan ook meer onderzoek moeten worden gedaan naar het laatste.

Hoewel wel al een tijdje weinig over het coronavirus horen, worden er nog steeds coronavaccinaties uitgedeeld. Onlangs is zelfs een nieuwe vaccinatieronde begonnen. Hier kun je daar meer over lezen.

Reacties