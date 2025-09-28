Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beter slapen? Eet dan dít bij het avondeten

Lig jij ’s avonds te woelen en helpt zelfs schapen tellen niet? Dan kan het slim zijn eens kritisch naar je avondmaaltijd te kijken. Want wat je eet voor het slapen blijkt uit te maken.

Nieuw onderzoek laat zien dat een simpele voedingsstof een belangrijke rol speelt bij beter in slaap vallen én doorslapen.

Voeg dit toe aan je maaltijd

De voedingsstof die in het onderzoek wordt uitgelicht is kalium. Kalium staat vooral bekend om zijn effect op het hart en de spieren, maar het mineraal blijkt ook invloed te hebben op je slaap. Het helpt je spieren ontspannen, ondersteunt je zenuwstelsel en houdt je bloeddruk stabiel. Al die factoren samen maken de weg vrij voor een diepere en meer herstellende nachtrust.

Dit zegt het onderzoek over slapen

In een Japanse studie onder ruim 4600 volwassenen viel op dat mensen die meer kalium aten, minder last hadden van slapeloosheid. Vooral als ze het mineraal bij het avondeten binnenkregen, sliepen ze beter door.

Gelukkig hoef je voor een portie extra kalium niet ver te zoeken, want het zit verstopt in heel wat alledaagse producten. Een zoete aardappel of stuk pompoen uit de oven levert niet alleen een flinke dosis van dit mineraal, maar ook vezels en vitamines. Ook groene bladgroenten, zoals spinazie of boerenkool, zijn echte krachtpatsers die je eenvoudig door een salade, curry of pastasaus kunt mengen.

Voor liefhebbers van romige smaken is avocado een ideale keuze: rijk aan kalium en gezonde vetten. Wie liever peulvruchten eet, kan zijn bord vullen met witte bonen, die naast kalium ook veel eiwitten bevatten. En tot slot zijn er nog de klassiekers onder het fruit: een banaan als snelle snack of een citrusvrucht na het eten.

Een natuurlijke slaapbooster

Wie vaak ligt te draaien in bed, hoeft dus niet meteen naar supplementen te grijpen om beter te slapen. Een extra portie groenten, peulvruchten of fruit rijk aan kalium bij het avondeten kan al verschil maken. Zo geef je jezelf een betere kans op een ongestoorde nacht.

Reacties