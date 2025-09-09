Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantrekkingskracht zit niet alleen in je looks: stem, geur en beweging tellen mee

Denk je dat aantrekkingskracht vooral draait om een mooi gezicht? Dat is dus absoluut niet waar. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Psychology, laat zien dat aantrekkelijkheid een stuk ingewikkelder in elkaar zit.

Onze stem, geur en manier van bewegen spelen minstens zo’n grote rol als een knap uiterlijk. Zo zit dat precies.

Aantrekkingskracht is meer dan een hoofd op een foto

Tot nu toe keken onderzoekers vooral naar gezichten. Symmetrie, gemiddelde gelaatstrekken en mannelijke of vrouwelijke kenmerken werden gezien als universele schoonheidsidealen. Het is natuurlijk ook hoe we tegenwoordig vaak onze partners uitzoeken: via een foto op een datingapp. Maar in het dagelijks leven zijn we natuurlijk geen pasfoto. We praten, bewegen en, hoe gek het ook klinkt, we ruiken onszelf verliefd.

Om dit breder te onderzoeken, verzamelden wetenschappers foto’s, stemopnames, videobeelden en zelfs zweetmonsters van jonge volwassenen. Die werden beoordeeld door leeftijdsgenoten. Zo konden de onderzoekers zien wat er gebeurde als je aantrekkingskracht niet alleen langs de lat van looks legt.

Wat scoort het hoogst (en wat juist niet)?

Niet verrassend: complete filmpjes mét beeld en geluid werden als meest aantrekkelijk ervaren. Hoe meer informatie, hoe beter. Geur scoorde het laagst, al was dat verschil kleiner dan je misschien denkt.

Interessant genoeg bleken sommige signalen elkaar te overlappen. Wie een aantrekkelijke stem had, werd vaak ook als aantrekkelijk beoordeeld op uiterlijk. Beweging en geur bleken vaker samen te hangen, waarschijnlijk omdat beide iets vertellen over gezondheid en hormonen.

Persoonlijke smaak vs. universele voorkeur

Een ander opvallend resultaat: bij het beoordelen van het andere geslacht spelen zowel gedeelde voorkeuren (wat veel mensen mooi vinden) als persoonlijke smaak een rol. Bij het beoordelen van hetzelfde geslacht, meestal in een vriendschappelijke context, woog persoonlijke voorkeur juist zwaarder.

Dat bevestigt volgens de onderzoekers dat aantrekkingskracht niet alleen met romantiek te maken heeft, maar ook met vriendschap en samenwerking. Aantrekkelijke mensen worden namelijk vaker gezien als betrouwbaarder, slimmer en socialer, dat wordt ook wel het halo-effect genoemd.

Wat betekent dit?

Kort gezegd: aantrekkingskracht zit niet in één kenmerk. Het is een mix van hoe je eruitziet, hoe je klinkt, hoe je beweegt en zelfs hoe je ruikt. Dat maakt het tegelijk complexer én persoonlijker. Er bestaat dus geen universeel schoonheidsideaal dat voor iedereen werkt, maar dat wisten we natuurlijk al.

