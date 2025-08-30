Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vloeken maakt je tijdelijk sterker en gemotiveerder: ‘Energieker, vrolijker en humoristischer na schelden’

Dat vloeken oplucht, voelen we allemaal als het zoveelste scheldwoord ons weer eens ontglipt. Nu blijkt uit een kleinschalig onderzoek dat schelden ook motiverend werkt en je extra kracht geeft.

Het lijkt erop dat remmingen in het gedrag tijdelijk wegvallen door te vloeken (bijvoorbeeld op je buren), waardoor je meer energie en motivatie krijgt. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Hoe zag het onderzoek over vloeken eruit?

Onderzoekers aan Keele University in het Verenigd Koninkrijk lieten 52 mensen, waaronder met name studenten, verschillende testen uitvoeren. Eerst moesten de deelnemers tien seconden lang een zelfgekozen vloekwoord hardop herhalen, zoals ‘fuck’ of ‘shit’. Daarna volgden twee opdrachten: een knijptest om kracht te meten en een cognitieve test om de hersenactiviteit te meten. Ook vulden ze vragenlijsten in over emoties en motivatie.

De opdrachten werden vervolgens ook gedaan nadat de studenten tien seconden lang neutrale woorden hardop herhaalden, denk aan woorden als ‘hout’ of ‘plat’.

Schelden geeft energie en maakt je vrolijk

Na het vloeken lieten de deelnemers gemiddeld 1,4 kilo meer gripkracht zien, wat in wetenschappelijke zin een significante verhoging is. Ook gaven ze aan zich energieker, vrolijker en zelfs humoristischer te voelen na het schelden.

Bovendien lijkt het erop dat vloeken het zogenaamde Behavioral Approach System (BAS) in je hersenen verhoogt; een motivatiesysteem dat je aanspoort om je doelen na te jagen. Oftewel: vloeken zet je aan tot actie.

Niet minder streng voor onszelf

Op hersenniveau liet het onderzoek niet de resultaten zien waarop de onderzoekers hadden gehoopt. Het onderzoeksteam wilde weten of vloeken de capaciteit van de hersenen beïnvloedt om fouten te registreren. Dit deden ze met een EEG-scan. Ze hadden gehoopt dat vloeken de ‘error-related negativity’ (ERN) zou verminderen; activiteit die in de hersenen optreedt kort nadat iemand een fout maakt.

Dat bleek niet het geval. De hersenen bleken fouten net zo sterk te registreren, of er nu gevloekt was of niet. Een verminderde ERN zou betekenen dat de fout minder zwaar zou wegen en je wellicht minder streng voor jezelf zou zijn.

Nog veel vragen over vloeken

De onderzoekers benadrukken wel dat er nog veel vragen openstaan. Hoe lang werkt het energieke effect van een goede vloek bijvoorbeeld? En geldt het ook bij andere taken of in stressvolle situaties?

Hoe dan ook, even goed tekeergaan kan je misschien wel de energie en motivatie geven die je nodig hebt. En maak dan meteen een vloeken-potje zoals Lisa deed (die al 380 euro bevat), dan spaar je meteen voor iets leuks.

