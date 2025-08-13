Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagelijkse stress vergroot kans op geheugenproblemen bij volwassenen, wijst dit onderzoek uit

Ruzie met een collega, haast om de trein te halen of een kleine blessure. Het lijken onschuldige gebeurtenissen, maar volgens nieuw onderzoek van Tilburg University vergroten ze dezelfde dag nog de kans op geheugenproblemen voor de stress die het met zich meebrengt.

Vooral het terughalen van eerder opgeslagen informatie, zoals waar je je sleutels hebt gelaten of hoe iemand heet, blijkt kwetsbaar.

Verleden vergeten, toekomstlijstjes blijven staan

Aan de studie deden volwassenen van 43 tot 90 jaar mee. Acht dagen lang werd hen dagelijks gevraagd naar stressvolle gebeurtenissen, hun emoties en eventuele geheugenproblemen. Op stressvolle dagen rapporteerden deelnemers duidelijk vaker vergeetmomenten dan op stressvrije dagen.

Het onderzoek liet zien dat vooral het zogenaamde retrospectieve geheugen, het herinneren van gebeurtenissen of feiten uit het verleden, lijdt onder stress. Herinneren waar je je sleutels of telefoon hebt gelaten? Dan kan dan knap lastig zijn.

Het vertrouwen van je eigen herinneringen is ook een aandachtspunt. Soms is daar namelijk niet helemaal op te leunen. Dit is vooral het geval bij terugkerende gebeurtenissen.

Toekomstgerichte taken, zoals afspraken of boodschappen, werden minder snel vergeten. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen hiervoor vaak hulpmiddelen gebruiken, zoals agenda’s of telefoonherinneringen.

Ouder, maar niet gevoeliger voor stress

Oudere deelnemers gaven weliswaar vaker geheugenproblemen aan, maar waren niet extra gevoelig voor de invloed van stress in vergelijking met jongere volwassenen. Hoofdonderzoeker Zeynep Saruhanlioglu legt uit: „Het verschil tussen een stressvolle en een rustige dag lijkt klein, maar op lange termijn kunnen die kleine verstoringen zich opstapelen en naar verloop van tijd merkbaar worden.”

Positieve emoties helpen op lange termijn

Opmerkelijk: op dagen dat mensen zich positief voelden, werden de negatieve effecten van stress niet direct verminderd. Toch hadden deelnemers die over de hele week gemiddeld positiever gestemd waren, minder geheugenproblemen. Dat wijst erop dat een positieve levenshouding kan bijdragen aan behoud van mentale scherpte, ook als het dagelijks leven stressvol is.

De studie onderstreept dat dagelijkse stress geen onschuldig bijproduct van een druk leven is, maar een factor die ons geheugen merkbaar kan beïnvloeden, zeker als het zich dag na dag herhaalt.

Gelukkig blijkt uit de wetenschap ook: je bent nooit te oud om te leren. Je brein blijft groeien, ook als je ouder wordt. Dus met een beetje oefening en een stukje minder stress kom je al een heel eind.

