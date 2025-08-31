Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers waarschuwen: ‘Stijlen of krullen van je haar brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee’

Het stijlen of krullen van haar is voor veel mensen een vast onderdeel van hun beautyroutine. Dat de hitte van zo’n stylingtool schadelijk is voor je haar, is algemeen bekend. Daarom zijn er ook tal van producten op de markt die lokken beschermen tegen die hitte. Maar wist je dat de combinatie van een hete stylingtool en een hittebeschermer levensgevaarlijk kan zijn?

Als we onderzoekers van de Purdue University moeten geloven, wordt je haar na tien tot twintig minuten stylen blootgesteld aan meer dan 10 miljard nanodeeltjes. De luchtvervuiling die daarbij komt kijken zou gelijkstaan aan de vervuiling die je inademt als je met je auto stilstaat in een file op de snelweg.

De gevaren van stijlen of krullen

Het zit namelijk zo: wanneer je een stijltang of een krultang gebruikt, verwarmt die je haar tot temperaturen hoger dan 150 °C. Je zet zo’n tang natuurlijk niet op je haar zonder ook een goede hittebeschermer te gebruiken en daarnaast zit er natuurlijk ook conditioner, haarlak of andere crèmes in je haar. De warmte van de tang verdampt vluchtige chemicaliën die in deze producten zitten en laat ze vrijkomen in de lucht in de vorm van minuscule vervuilende stoffen, ook wel nanodeeltjes genoemd. Deze deeltjes komen rechtstreeks in je luchtwegen terecht, waarvan de meeste in je longen terechtkomen. Volgens de onderzoekers kunnen deze deeltjes ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken, waaronder ademhalingsproblemen, een longontsteking en zelfs cognitieve achteruitgang.

Giftige stoffen

Hoofdonderzoeker Dr. Nusrat Jung noemt de resultaten van het onderzoek ‘zorgwekkend’. „Soortgelijke studies zijn nog niet eerder gedaan, dus mensen hadden tot nu toe weinig inzicht in de potentiële gezondheidsrisico’s van hun dagelijkse haarverzorgingsroutine.” Voor het onderzoek werd een grote groep mensen uitgenodigd om hun haarverzorgingsproducten en stijltools mee te nemen naar een laboratorium, zodat de zwevende deeltjes die vrijkwamen bij het stijlen gemeten konden worden. Er werden vervolgens meerdere nanodeeltjes in de lucht gemeten, waaronder giftige vluchtige stoffen zoals D5-siloxaan. Met name bij zogeheten ‘leave-in’-producten die hittebestendig zijn, zoals haarsprays, crèmes en gels, bleken veel giftige stoffen vrij te komen.

Hoe voorkom je het?

Een oplossing om in inademen van giftige stoffen te voorkomen is er niet echt. De onderzoekers raden namelijk aan om het gebruik van dergelijke producten tijdens het stijlen van je haar te vermijden, maar dit komt natuurlijk niet ten goede van je haar. Daarom is het beter om het stijlen van je haar met warmtetools helemaal te vermijden.

