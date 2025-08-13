Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beter slapen? Deze sport kan de oplossing zijn

Wie beter wil slapen, kan het beste kiezen voor de sport… yoga. Dat blijkt uit een grote analyse van dertig eerdere onderzoeken, uitgevoerd door wetenschappers van Harbin Sport University in China.

Ze vergeleken data uit twaalf landen en rangschikten sportvormen op basis van hun effect op slaapkwaliteit. Yoga kwam overtuigend als beste uit de bus, gevolgd door wandelen, krachttraining en aerobics.

Yoga op nummer één

Vooral korte, intensieve yogasessies van minder dan 30 minuten, twee keer per week, bleken het meest effectief. Volgens de onderzoekers helpt yoga door de rustige ademhalingsoefeningen die het parasympathische zenuwstelsel activeren. Dat verlaagt de hartslag en brengt het lichaam in een relaxstand. Ook kan het pijnklachten, zoals door artrose, verminderen waardoor doorslapen makkelijker wordt.

Opvallend genoeg scoorden kortere sessies beter dan langere, terwijl eerdere studies juist suggereerden dat tot een uur bewegen goed is voor de slaap. De onderzoekers vermoeden dat langere trainingen het stresshormoon cortisol kunnen verhogen, wat je juist wakker houdt. Het tijdstip waarop je sport, speelt ook mee. Wie eerder op de dag beweegt, heeft meestal geen last meer van verhoogde cortisolwaarden tegen bedtijd.

Niet voor iedereen hetzelfde recept

Toch is er geen one-size-fits-all-aanpak. De meta-analyse bundelde onderzoeken met uiteenlopende leeftijden en sportervaring. Jongeren kunnen meer hebben aan hoge intensiteit zoals dit onderzoek, waar Metro eerder over schreef, terwijl ouderen of mensen die minder fit zijn waarschijnlijk meer profiteren van rustige sessies. Ook geslacht en eerdere sportgewoonten lijken invloed te hebben op de uitkomst.

Doe een sport die bij je past

Hoewel yoga nu bovenaan staat, benadrukken de onderzoekers dat álle vormen van beweging de slaap kunnen verbeteren. Wandelen, krachttraining of andere vormen van sport kunnen ook veel opleveren. „Als iemand geen yoga kan of wil doen, maar wel kan wandelen, dan is dat nog altijd veel beter dan niets”, zegt slaaponderzoeker Justin Thomas van de University of Alabama.

De onderzoekers willen hun bevindingen in de toekomst toetsen met nieuwe, directe vergelijkingen tussen sportvormen. Voor nu luidt het advies: kies een vorm van beweging die bij je past en die je volhoudt, want bewegen is bijna altijd goed voor je slaap én je gezondheid.

