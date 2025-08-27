Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sociale media maken ons eenzamer, niet socialer: ‘Impact op onze gezondheid is complex’

Hoe meer je door sociale media scrolt, hoe eenzamer je je voelt. Dat blijkt uit een onderzoek waarin bijna 7000 Nederlandse volwassenen negen jaar lang werden gevolgd om te begrijpen wat de impact is van zowel actief als passief socialmediagebruik op ons welzijn.

Het gesprek over eenzaamheid neemt de laatste jaren toe. Ondanks sociale media en de mogelijkheid om met iedereen over de hele wereld in contact te staan, nemen gevoelens van eenzaamheid toe. Zo liet het CBS vorig jaar weten dat een op de negen Nederlanders zich eenzaam voelt. En dat zijn niet alleen ouderen, maar ook steeds vaker jongeren, stellen deskundigen.

Sociale media wekken eenzame gevoelens op

Hoewel je zou denken dat sociale media verbindend werken, blijkt uit een grootschalig onderzoek dat het juist een averechts effect heeft. Uit het onderzoek, waarin 7000 Nederlandse volwassenen bijna negen jaar werden gevolgd, blijkt dat socialmediagebruik na verloop van tijd gevoelens van eenzaamheid kan aanwakkeren.

Zowel passief (alleen scrollen door andermans posts) als actief (zelf posten en reageren) gebruik van sociale media draagt bij aan die gevoelens. Dat is opvallend, omdat je zou denken dat actief op sociale media aanwezig zijn en reageren op anderen de interactie tussen mensen juist bevorderd.

Feedbackloop versterkt eenzaamheid

Hoe leuk of fijn je digitale interacties ook lijken, als we de resultaten van het onderzoek mogen geloven kunnen ze dus niet tippen aan de sociale connecties in het echte leven. „Het onderzoek onderstreept hoe complex de impact van sociale media op de mentale gezondheid is”, zegt onderzoeker James Roberts.

Bovendien bleek er een versterkend effect te zijn tussen eenzaamheid en sociale media. Roberts: „Het lijkt erop dat er een feedbackloop bestaat tussen beide. Eenzame mensen gebruiken sociale media om hun gevoelens te uiten en erkenning te vinden, maar het is mogelijk dat dit de eenzaamheid alleen maar aanwakkert.”

Waarom is eenzaamheid ongezond?

Het onderzoek benadrukt het groeiende bewijs voor hoe belangrijk onze relaties en persoonlijke connecties zijn voor ons welzijn. Zo stelt ook Robert Waldinger, hoofdonderzoeker van de langste wetenschappelijke studie naar gezond oud worden, dat een groot deel van onze gezondheid te maken heeft met onze relaties.

De gevolgen van eenzaamheid kunnen schadelijk zijn voor ons welzijn. Zo schreef Metro al eerder dat zelfs kortdurende gevoelens van eenzaamheid invloed hebben op hoe snel je lijf ouder wordt en dat de effecten van eenzaamheid terug te zien zijn in het bloed. Bovendien hebben mensen met een sterk sociaal netwerk minder last van mentale aftakeling.

Reacties