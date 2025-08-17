Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Wereld zit vol met pleasers’, maar ben jij er een? Psycholoog legt uit hoe je pleaser-gedrag zelf doorbreekt

Volgens arbeids- en gezondheidspsycholoog Saskia de Bel (64) leven we in een wereld vol pleasers. Op de werkvloer, in relaties of je treft ze in andere situaties. Ook mensen van wie je dat van buitenkant niet zou zeggen. En nee, die hoeven niet allemaal naar een therapeut. De psycholoog leert je hoe je eenvoudig please-gedrag herkent én daarin iets kunt veranderen.

De Bel is communicatiewetenschapper en verdiept zich vervolgens in haar loopbaan in de psychologie en psychotherapie. „Ik vond vooral problemen op de werkvloer interessant en ging onderzoek doen. Ik merkte dat mensen met psychische klachten niet aan een andere baan of in beweging kwamen. En trof veel mensen met burn-outverschijnselen of veel uitval en verzuim.”

Boek Perfecte Pleaser

De psycholoog doet meer dan dertig jaar lang onderzoek naar menselijk gedrag. „Ik leerde al snel verbanden leggen en herkende bepaalde patronen.” Al vanaf het begin van haar loopbaan gebruikt De Bel vragenlijsten. Na veel onderzoek ontwikkelde zij een vragenlijst die ook in het boek staat, waaruit deze gedragspatronen te herkennen zijn. Daar filtert ze vier verschillende typen mensen uit, die ze steeds beter leert herkennen. „Op een gegeven moment kon ik op voorhand vertellen wat het probleem bij mensen was.”

De Bel besluit haar werkwijze op te schrijven in haar boek Perfecte Pleaser. Volgens de psycholoog is er namelijk een grote middengroep die niet per se pathologische problemen heeft, maar wel stress ervaart. „Hoe kun je jezelf wapenen en in balans houden? In het algemeen knapt ieder mens op, ongeacht de problemen (angst, depressie, verslaving), door zijn of haar autonieme te versterken. Dat geldt ook voor mensen met mildere klachten, zoals bijvoorbeeld werkstress.” Autonomie betekent dat je zelfstandig beslissingen kunt nemen en je eigen leven kunt vormgeven, zonder onnodige beïnvloeding of dwang van anderen. „Mijn boek helpt daarbij.”

De 5 typen mensen

De Bel richt zich in haar boek en de vragenlijsten op wat verschillende type mensen tegen haar vertellen. En daar komen veelal vier types uit. „Het streven is eigenlijk het vijfde type: de evenwichtskunstenaar. Maar veel mensen zitten in een patroon en zijn een van de vier andere typen. De evenwichtskunstenaar biedt meer balans.”

Deze typen worden ‘gemeten’ op assertiviteit en sociale gevoeligheid.

1. De Solist

„De solist trekt zich weinig van een ander aan. Ze zijn weinig assertief en scoren laag op sociale gevoeligheid. Ze trekken hun mond weinig open, zijn geremd, conflictvermijdend en gaan hun eigen gang. Een kenmerkende uitspraak die bij de solist past? ‘Laat me met rust’.”

2. De Bulldozer

„De Bulldozer is heel assertief, maar heeft weinig sociale gevoeligheid. Ze zijn direct, trekken zich weinig van anderen aan en zijn gevoelig voor status. Ze zijn weinig zelfbewust, reageren kort door de bocht, staan altijd aan, zijn ongeremd, aanwezig en charmant. Het zijn vaak mannen, maar soms ook vrouwen, die geleerd hebben om van zich af te bijten. Een kenmerkende uitspraak van de bulldozer? ‘Alle remmen los’.”

Klagers hebben een kunst van het klagen gemaakt.

3. De Klager

„De Klager heeft veel van allebei. Veel sociale gevoeligheid en veel assertiviteit. Ze zijn mondig, zeggen veel en klagen tegen degenen die het niet gedaan hebben. Ze voelen zich vaker slachtoffer. Klagers hebben een kunst van het klagen gemaakt. Een kenmerkende uitspraak van de klager? ‘Dat heb ik weer’.”

4. De Pleaser

„ De pleaser wil het vooral anderen naar de zin maken, ze doen zelden moeilijk en regelen de boel. Het ‘u vraagt wij draaien’-principe. Een kenmerkende uitspraak van de pleaser? ‘Ik vind alles best’.”

5. De evenwichtskunstenaar

Het streven is dus volgens De Bel type vijf, de evenwichtskunstenaar. „Die durft: ‘Nu even niet’ te zeggen. Soms kan het wel, soms niet. Ze kunnen grenzen stellen, zonder het bulldozer-effect te creëren.”

Veel pleasers in de wereld

Een van deze typen waar De Bel in haar boek dus over schrijft is de pleaser. Iets dat zij zelf lange tijd ook was, geeft ze toe. „Please-gedrag komt meer voor bij vrouwen. Dat komt ook door maatschappelijke socialisatie en indoctrinatie. De pleaser stelt zich onderdanig op, vaak onbewust. Het heeft te maken met wat je vanuit huis meekrijgt, maar ook school, de media of omgeving spelen een rol. Vooral meisjes moeten ‘aardig zijn’. Dat aardige, lieve en zorgzame wordt bij vrouwen meer beloond en we geloven als vrouw dat dat van ons verwacht wordt. En nee, dat is niet zomaar opgelost. We leven immers al duizenden jaren in een patriarchaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook in allerlei structuren, zoals de medische wetenschap, waar veel meer onderzoek is naar mannen dan naar vrouwen. Vrouwen hebben toch geleerd een toontje lager te zingen en zich aan te passen.”

Eerder kaartte ook cardioloog Janneke Wittekoek aan dat het vrouwenhart anders is dan het mannenhart. En keek hoogleraar Eveline Crone ervan op dat er bijzonder weinig wetenschappelijk onderzoek is naar de overgang bij vrouwen.

Please-gedrag bij mannen

Overigens komt ook bij mannen please-gedrag voor. „Daarvan zijn er ook genoeg. Mannen die bijvoorbeeld thuis een onveilige hechting hebben meegemaakt of niet binnen een bepaald mannelijk stereotype vallen. Maar ook mannen die voor hun positie moeten waken of een autoritaire opvoeder hebben gehad die hen de mond snoerden.”

Pleasers ontkennen vaak heel lang dat ze een probleem hebben en gaan continu over grenzen.

Het boek van De Bel heeft dus de titel Perfecte Pleaser. Wat wordt er met een perfecte pleaser bedoeld?„Eigenlijk dat je er heel erg last van hebt. Oftewel pleasers die lijden onder hun eigen please-gedrag en bijvoorbeeld burn-outklachten krijgen. Zij ontkennen vaak heel lang dat ze een probleem hebben en gaan continu over grenzen. Als het namelijk perfect is, kan niemand hen bekritiseren of becommentariëren. En dan ben je dus goed genoeg. Maar perfectie bestaat nauwelijks. De perfecte pleaser neemt veel te veel verantwoordelijkheid op zich.”

Psycholoog Saksia de Bel leert je de pleaser te herkennen

De psycholoog somt negen signalen op, die veel pleasers vertonen. „Voldoe je aan driekwart van de omschrijvingen en herken jij deze signalen bij jezelf? Grote kans dat je een pleaser bent.

Automatisch instemmen met verzoeken of uitnodigingen omdat je denkt dat het hoort of het niet in je opkomt dat je ‘nee’ kunt zeggen. Behoeften van anderen belangrijker vinden dan van jezelf. Excuses aanbieden voor dingen die niet jouw fout zijn. Anderen niet teleur willen stellen of lastig gevonden worden. Vaak je best doen om het anderen naar hun zin te maken. Geneigd zijn om te doen dat er niks aan de hand is, ook als het gedrag van een ander lastig of onprettig is. Iets voor jezelf willen doen, maar er altijd wel iets is waardoor het niet lukt. Moeilijk keuzes kunnen maken omdat je niet goed weet wat je zelf wilt, denkt of voelt. Vaak last van schuld of schaamte over wat je gezegd of gedaan hebt.

De Bel: „Schuld en schaamte (9), doen alsof er niks aan de hand is (6) en niet teleur willen stellen en lastig gevonden worden (4), zijn wel drie belangrijke graadmeters voor pleasers. Die zorgen er namelijk ook voor dat pleasers proberen gedachten of wensen in te vullen voor een ander. En dan vaak op een negatieve manier. Oftewel, iemand groet je niet? Dan zal jij wel iets verkeerd gedaan hebben. Perfecte pleasers proberen dat voor te zijn door alles in te vullen en hun gedrag daarop af te stemmen. Maar dan zit je vast in een vicieuze cirkel. Je kunt namelijk nooit weten wat een ander wil of denkt. Dat is een enorme valkuil.”

Please-gedrag doorbreken

Persoonlijke autonomie, jezelf de moeite waard vinden, in jezelf geloven en een reëel zelfbeeld, zijn allemaal tools die please-gedrag temperen. „Ik vlieg zelf ook weleens uit de bocht, maar over het geheel ben ik goed genoeg. Een heleboel mensen, ondanks hun goede baan, mooie uiterlijk of indrukwekkende prestaties, vinden zichzelf diep van binnen lelijk, niet slim, leuk of goed genoeg. De persoonlijke autonomie is bij een hele hoop mensen niet goed ontwikkeld.”

Stel, je herkent van jezelf toch meer please-gedrag dan je dacht, hoe pak je dat dan aan? Allereerst legt De Bel uit dat zij zelf ook een pleaser was. „Tijdens mijn opleiding moest ik verplicht in therapie, dat hoorde bij de lesstof. Toen ik hoorde dat ik vijftig gesprekken met een therapeut moest voeren dacht ik: ‘Wat een toestand’. Maar ik heb het geweten”, lacht de psycholoog. „Ik ontkende dat ik dingen tekort was gekomen in mijn jeugd en was me niet bewust van mijn please-gedrag. Voor mij was het een bevrijding om mijn autonomie te versterken en me minder druk te maken om de mening van mijn ouders, partner of omgeving over mijn keuzes. En ik was toch best een mondig en communicatief type, maar tegelijkertijd ook een pleaser. Daar heb ik enorm veel stress van gehad. Het is namelijk geen toeval dat ik inmiddels zo meevoel met alle pleasers.”

Trainen

Ze vervolgt: „Hoe kijk jij naar dingen en hoe geef je ze betekenis? Je hebt altijd bepaalde gedachten en die gedachten brengen een bepaald gevoel teweeg. Daar geven we op onze eigen manier betekenis aan. Bij please-gedrag zitten daar allemaal veronderstellingen, overtuigingen en conclusies onder en die hebben te maken met het zelfbeeld.” En dat kun je volgens De Bel trainen. „Word je bewust welke gedachte bij welk gevoel hoort. Hoe kijk jij naar dingen en welk patroon ligt daaronder? De manier van kijken naar dingen kun je namelijk bijstellen. Want klopt het allemaal wel wat jij denkt of concludeert? Ik noem dat de rechtbankmethode. Een pleaser is eigenlijk de hele dag zijn of haar eigen aanklager. ‘Dit had beter gekund’, ‘Dit was niet aardig’ en ‘Hier scoor je strafpunten op’. Maar probeer in de rechtbank eens de verdediger te worden. ‘Wat heb je wel goed gedaan?’ Leer die negatieve gedachten te nuanceren en als het kan te weerleggen.”

En mocht je denken: ‘Dit is niet aan mij besteed?’, dan steekt De Bel je nog een hart onder de riem. „Iedereen kan het, niemand uitgezonderd. Het is namelijk niet zo moeilijk als het lijkt. Je kunt echt verschil maken in jezelf en je eigen geluk en vrijheid vergroten. Of je nu de pleaser, bulldozer, klager of solist bent, je kunt een heleboel zelf oplossen.”

Het boek Perfecte Pleaser is vanaf 18 september verkrijgbaar.

