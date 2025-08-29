Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Niemand weet van mijn fobie voor beestjes, in mijn bed lijkt me het ergst’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Tessel (28) is bang voor allerlei insecten en andere kriebelbeestjes, vooral die in haar eigen huis.

„Ik durf dit eigenlijk aan niemand te vertellen. Niet omdat het iets groots of dramatisch is, maar gewoon omdat het een beetje gênant voelt: ik ben echt bang voor insecten. En dan heb ik het niet over een wesp op een terras of een mug op vakantie, maar over beestjes in huis. Gewoon thuis, in mijn eigen woonkamer, gang of slaapkamer.

Ventilatieroosters

En het is niet dat mijn huis vies is. Alles is redelijk netjes, ik stofzuig, ik laat geen eten slingeren, ik doe echt m’n best om het schoon te houden. Maar toch blijven ze komen. Spinnen, zilvervisjes en sinds deze zomer: van die kleine torretjes. Geen idee waar ze vandaan komen, maar waarschijnlijk via de ventilatieroosters vanuit de tuin. Vooral ’s avonds zie ik ze. Laatst moest ik midden in de nacht naar het toilet en toen schoten er een paar weg langs de plint. Sindsdien let ik overal op. Voordat ik ga slapen, check ik de vloer, de muren en ja, ook mijn bed. Want daar eentje aantreffen lijkt me echt het allerergst.

Opgebiecht: ‘Constant op m’n hoede’

Het stomme is: niemand weet dit van me. Ik zeg er nooit iets over, want ik ben bang dat mensen me niet serieus nemen. Of dat ze denken dat het bij mij thuis wel een rommel zal zijn. Terwijl dat dus helemaal niet zo is. Maar zodra ik er eentje zie, voel ik me ongemakkelijk in m’n eigen huis. Alsof ik constant op m’n hoede moet zijn.

Gespannen

Ik weet ook wel dat het overdreven is. Dat het maar kleine beestjes zijn en dat ze in principe niks doen. Maar mijn lijf reageert daar niet op. Ik voel me gespannen, ik kan er niet goed door slapen en soms droom ik er zelfs over. Het is niet iets waar ik heel de dag mee bezig ben, maar als het weer zover is, dus als ik er eentje zie, dan zit het meteen weer in m’n hoofd.

Gillen van schrik

En dan moet ik er dus ook iets mee. Dat lukt me amper. Wegpakken? Liever niet. Ik sta erbij met een tissue alsof ik een bom onschadelijk moet maken, met m’n arm zo ver mogelijk uitgestrekt. Of ik gil van schrik en loop er met een boog omheen, hopend dat het vanzelf verdwijnt.

Dwars

Ik weet dat het een klein ding is, letterlijk en figuurlijk. Maar het zit me toch meer dwars dan ik zou willen. Ik hoop vooral dat het ooit minder wordt. Dat ik gewoon kan denken: ‘Ach, weer eentje, niks aan de hand.’ Maar tot die tijd kijk ik elke avond goed rond voordat ik het licht uitdoe, voor de zekerheid.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

