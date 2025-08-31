Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Midlifecrisis lijkt te verdwijnen, zeggen onderzoekers, en dat heeft een verdrietige reden

Een 40-plusser die ineens een rode Ferrari aanschaft en zijn partner inruilt voor een jonger exemplaar: het is het stereotype van een midlifecrisis. Toch lijkt deze levensfase nog maar zelden voor te komen. Een nieuwe studie toont aan dat de midlifecrisis aan het verdwijnen is en de reden daarvoor is nogal verdrietig.

Iedereen kan in een midlifecrisis belanden; een periode van zelfreflectie die op latere leeftijd optreedt. Mensen die hier last van krijgen, kijken vaak met weemoed terug naar hun jeugd. Ze voelen zich ongelukkig en gevangen in de sleur van werk en verantwoordelijkheden en hebben behoefte aan verandering. Of dat nu gaat om relatie, werk, woonplaats of levensstijl, ze verlangen naar een ander leven. De gemiddelde leeftijd waarop een midlifecrisis optreedt, is 44 jaar.

Een dieptepunt in geluk

Sinds 2008 zijn er meerdere studies geweest die een zogeheten U-vormige trend laten zien als het gaat om het welzijn van mensen door de levensjaren heen. Mensen voelen zich vaak het gelukkigst in hun kindertijd, waarna het geluksgevoel langzaam afneemt. Rond het 50ste levensjaar is er een dieptepunt te zien, waarna het geluksgevoel op oudere leeftijd weer toeneemt.

Deze trend komt overeen met de leeftijd waarop veel mensen een midlifecrisis ervaren, waarbij hun geluksgevoel tijdelijk afneemt.

Geen midlifecrisis meer

Onderzoekers van het Dartmouth College in New Hampshire waren nieuwsgierig of deze trend zich vandaag de dag nog steeds voordoet en besloten dat in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te onderzoeken. Het onderzoeksteam nam enquêtes af onder meer dan 10 miljoen volwassenen in de VS en 40.000 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk.

Tot hun grote verbazing bleek dat ‘geluksdip’ op middelbare leeftijd te zijn verdwenen, terwijl er een opvallende achteruitgang te zien is in de mentale gezondheid van jongeren. Hoewel de reden voor die achteruitgang onduidelijk is, denken onderzoekers onder meer dat het te maken kan hebben met de gevolgen van de kredietcrisis op de baanvooruitzichten van jongeren.

Ook prestatiedruk kan mogelijk een rol spelen, schreef Metro al eerder. Volgens Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, is de prestatiedruk onder jongeren de afgelopen 20 jaar verdrievoudigd.

Hoe kan dat?

Ook zou het te maken kunnen hebben met de mentale gezondheidsproblemen die de COVID-19-pandemie met zich meebracht. „Veel van de recente literatuur over de verslechtering van de mentale gezondheid onder jongeren, richt zich op de pandemie“, legden de onderzoekers uit. „Hoewel dit geen verklaring kan zijn voor de achteruitgang van de mentale gezondheid onder jongeren in de periode kort na de kredietcrisis, kan het wel hebben bijgedragen aan een toenemende achteruitgang van de mentale gezondheid van jongeren.”

Tot slot suggereren de onderzoekers dat de afname van het welzijn onder jongeren ook verband kan houden met de toename van smartphones en social media.

