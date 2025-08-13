Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo zit het met claims over microplastic: betekent ‘plasticvrij’ wel écht altijd plasticvrij?

Op Instagram ontstond afgelopen week discussie over de wasstrips van Mother’s Earth. In een video, hieronder te zien, stelt Rosalie Lubberman dat de producten microplastics bevatten, terwijl ze als ‘vrij van microplastics’ worden verkocht.

De kern van de discussie: het ingrediënt PVA (polyvinylalcohol). Hoe kan het dat deze producten als plasticvrij worden gelabeld?

PVA is een oplosbaar plastic dat in water uiteenvalt, maar nog niet altijd volledig wordt afgebroken in waterzuiveringsinstallaties. Daardoor zou het alsnog als microplastic in het milieu kunnen belanden. Mother’s Earth erkent dat hun wasstrips PVA bevatten, net als alle andere wasstrips op de markt, maar wijst erop dat dit volgens de Europese Chemische Agentschap (ECHA) geen microplastic is, omdat het geen vaste plasticdeeltjes achterlaat.

Wat zijn microplastics precies?

Microplastics zijn piepkleine plasticdeeltjes, meestal kleiner dan vijf millimeter, die in het milieu terechtkomen. Ze ontstaan wanneer grotere stukken plastic, zoals verpakkingen of kledingvezels, langzaam afbreken door zonlicht, slijtage en water. Omdat ze zo klein zijn, komen ze gemakkelijk in rivieren, oceanen en zelfs ons drinkwater terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor dieren, ecosystemen en mogelijk ook de menselijke gezondheid.

En daar komt de zorg van Rosalie Lubberman dan ook vandaan. Ze verdiept zich in het gebruik van plasticvrije producten, en stelde dat de producten van Mother’s Earth dat niet zijn door het ingrediënt PVA.



Wat betekent plasticvrij dan?

Volgens Mother’s Earth sluit hun claim aan bij EU-regelgeving. „Plasticvrij betekent in dit geval dat het product geen traditionele plastics bevat, zoals PET-flessen, PE-verpakkingen of vaste microplastics”, legt het bedrijf uit. Ook de Plastic Soup Foundation ziet de wasstrips als plasticvrij en vermeldt ze zo in hun eigen app.

Ze vervolgen: „Voor ons is het belangrijk om mensen bewust te maken dat onze wasstrips een veel betere optie zijn dan traditionele schoonmaakproducten in plastic flessen. Dat is waar wij ons als merk tegen afzetten: het verminderen van single use plastic afval en veel van de schadelijke ingrediënten in de schoonmaakindustrie.”

Het bedrijf zegt in gesprek te zijn geweest met drie waterzuiveringsbedrijven, die volgens hen bevestigen dat er geen bewijs is dat PVA in wasstrips daadwerkelijk microplastics veroorzaakt. Tegelijkertijd erkennen ze dat er wetenschappelijke discussie is over hoe snel PVA overal biologisch afbreekt.

Op zoek naar alternatieven

Mother’s Earth benadrukt dat duurzaamheid voor hen een proces is. „Volgens de huidige kennis is PVA veilig en een veel betere keuze dan vloeibare wasmiddelen in (gerecyclede) plastic flessen. We werken actief aan PVA-vrije alternatieven. Als er een betere oplossing komt, zullen wij de eerste zijn die overstappen.”

Toch heeft het bedrijf besloten hun communicatie aan te passen. Ze geven aan altijd open te staan voor kritische feedback en hebben intern gekeken wat ze hieruit kunnen leren. „Vanwege de discussie rond het onderwerp PVA hebben wij altijd de wetenschappelijke en wettelijke definities gevolgd, waarin PVA niet als plastic of microplastic wordt geclassificeerd. Tegelijk begrijpen we dat sommige mensen ‘plastic’ breder opvatten, waaronder ook de oplosbare synthetische stoffen.”

Daarom hebben ze besloten om de communicatie aan te scherpen en in plaats van ‘plasticvrij’ en ‘microplasticvrij’ te zeggen: ‘vrij van single use plastic’ en ‘microplasticvrij volgens EU-regelgeving’. „Zo voorkomen we in de toekomst misverstanden. Onze grotere missie blijft altijd centraal staan: schoonmaken omzetten in iets betekenisvols door echte impact te maken voor mens, dier en milieu.”

