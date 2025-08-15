Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek toont aan waarom je niet zoveel nodig hebt om gelukkig te zijn

We worden niet gelukkiger van materiële rijkdom, maar juist van een simpeler leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland).

Mensen die een vrijwillig eenvoudig leven leiden, voelen zich doorgaans tevredener en gelukkiger dan mensen met een meer materialistische levensstijl. Deze vrijwillige eenvoud geeft meer voldoening en betekenis doordat er meer mogelijkheden ontstaan voor sociale connectie en interactie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gemeenschapstuinen en uitleenplatformen.

Of geld al dan niet gelukkig maakt, lees je trouwens wekelijks in deze rubriek.

Wat is vrijwillige eenvoud?

Met ‘vrijwillig eenvoudig’ bedoelen de onderzoekers de bewuste keuze voor ‘genoeg’ boven overdaad. Dat gaat niet zozeer over minimaliseren of het opgeven van alles wat je hebt, maar eerder over het verminderen van onnodige consumptie, vertellen de onderzoekers aan The New Zealand Herald. Minder consumeren helpt je om je te concentreren op wat er echt toedoet, zoals je relaties en betekenisvolle ervaringen.

Geluk komt niet zozeer voort uit wat we bezitten, maar meer uit hoe we leven en met wie we omgaan.

„Uit ons onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger zijn als ze simpeler leven, omdat er tijd vrijkomt om met anderen te verbinden, meer volgens je waarden te leven en een bijdrage te leveren aan de maatschappij”, vertellen onderzoekers Rob Aitken en Leah Watkins.

Dat gaat niet zozeer over minder spenderen, maar meer over waar dat toe leidt: „Het gaat erom wat mensen in plaats daarvan doen.” Zo bleek uit het onderzoek dat mensen die een eenvoudig leven leiden meer met elkaar delen en vaker de interactie met elkaar aangaan via onder meer gemeenschapstuinen. „Simpeler leven geeft daardoor een sterk gevoel van verbondenheid, doelgerichtheid en autonomie. Geluk komt niet zozeer voort uit wat we bezitten, maar meer uit hoe we leven en met wie we omgaan.”

De kracht van relaties

Dat onze relaties de voornaamste bron van geluk en gezondheid is, is inmiddels bekend. Zo blijkt uit de langlopende Harvard Study of Adult Development dat sociale contacten een grote rol spelen bij onze gezondheid en geluksgevoelens. Mensen die op hun 50ste tevreden waren met hun relaties (zowel vriendschappelijk als romantisch), waren op hun 80ste fysiek het gezondst. Ook hun gevoel van tevredenheid en geluk bleef stabiel.

Het zijn dus toch de kleine dingen

Bovendien onderstrepen de resultaten van de studie ander wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van California in San Francisco waaruit blijkt dat juist de kleine dingen in het leven ons gelukkig maken. Slechts vijf minuten per dag besteden aan kleine ‘genoegens’ zou bijvoorbeeld al genoeg zijn om positieve emoties te stimuleren.

