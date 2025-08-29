Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ben jij aan het daten met een psychopaat? Volgens wetenschappers is dít een belangrijke aanwijzing

Wanneer je net aan het daten bent met iemand, is het lastig om in te schatten hoe iemand écht is. Vaak komt iemand zijn ware aard pas naar buiten als je al een tijdje een relatie hebt. Toch is er volgens onderzoekers één ‘red flag’ die er in een vroeg stadium op kan wijzen dat je aan het daten bent met een psychopaat.

Aan het begin van de datingfase kan iemand misschien heel leuk en oprecht overkomen, terwijl ze ondertussen een donkere kant van hun persoonlijkheid verbergen houden. Die donkere kant komt vaak pas na langere tijd naar buiten en dan kan het al te laat zijn. Zéker als degene met wie je aan het daten bent een psychopaat blijkt te zijn. Psychopaten hebben er een handje van om hun partner te manipuleren. Ze voelen weinig emotionele betrokkenheid, hebben een gebrek aan empathie en zoeken een partner voor hun eigen gewin (of dat nu financieel of seksueel is). Als je eenmaal een relatie hebt aangeknoopt met een psychopaat, kan het lastig zijn om die relatie te verlaten.

Hoe eerder je dus door hebt dat degene met wie je aan het daten bent een psychopaat is, hoe beter. Maar hoe kom je daar nu achter? Volgens onderzoekers van de Hochschule Döpfer (University of Applied Sciences) in Duitsland kan het datingverleden van je potentiële partner een belangrijke aanwijzing zijn. Het onderzoeksteam ondervroeg bijna 500 volwassenen die een reeks vragenlijsten moesten invullen waarin verschillende eigenschappen en gedragingen werden gemeten, evenals het gebruik van datingapps.

Veel seks

Uit de analyse bleek dat mannen die aangaven veel seks te hebben op datingapps, hoger scoorden op psychopathie. De onderzoekers waarschuwen dat dit gedrag kan wijzen op het hebben van uitbuitende eigenschappen en het vermogen kwetsbare personen te targeten, eigenschappen waar psychopaten vaak over beschikken. „Mannen die hoog scoren op psychopathie en veel seksuele verlangens hebben, rapporteerden ook meer succes op datingapps”, zo leggen de onderzoekers uit. Twee derde van de mensen die aangaven via een datingapp seks te hebben gehad, bleken mannen te zijn.

Succesvoller in onenightstands

Volgens de onderzoekers hadden deze mannen verschillende karaktereigenschappen met elkaar gemeen, zoals ongevoeligheid, een gebrek aan empathie en berouw, oppervlakkige charme, manipulatie, impulsiviteit, roekeloosheid en een overdreven gevoel van eigen belangrijkheid. Ze zouden daarnaast beschikken over een strategisch vermogen om andere mensen te kunnen identificeren die openstaan voor vrijblijvende seks. Deze laatste bevinding sluit weer aan bij eerdere studies waaruit bleek dat psychopathische mannen vaak succesvoller zijn in kortstondige relaties, zoals onenightstands.

