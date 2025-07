Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat maakt iemand ‘cool’? Volgens onderzoekers zijn het deze zes eigenschappen

Je kent ze vast wel: van die mensen die van nature zelfverzekerd zijn en een bepaalde flair uitstralen. Ze zijn ‘cool’, maar je kunt er niet de vinger op leggen wát ze nu precies cool maakt. Wetenschappers lijken hier nu een verklaring voor te hebben gevonden. Er blijken namelijk zes eigenschappen te zijn die vaak worden gelinkt aan ‘coole’ mensen.

Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het Journal of Experimental Psychology: General, werden 6000 deelnemers uit 12 landen ondervraagd. Hun opvattingen over wat ‘cool’ is, bleken vergelijkbaar met elkaar te zijn, ongeacht hun afkomst en verschillen in leeftijd, inkomen, opleiding en geslacht. De deelnemers werden gevraagd om aan specifieke mensen te denken: iemand die cool is, iemand die niet cool is, iemand die ‘goed’ is en iemand die niet goed is. Vervolgens vroegen ze de deelnemers om elke persoon te beoordelen door vragenlijsten in te vullen die gezamenlijk 15 kenmerken maten.

Hoewel de coole en goede mensen zeker overlappende eigenschappen hadden, werden goede mensen eerder gezien als conformistisch, traditioneel, zeker, warm, aangenaam, universalistisch, gewetensvol en kalm. Coole mensen bleken met name over zes eigenschappen te beschikken, namelijk:

Extravert: dit betekent dat je naar buiten gekeerd bent. Je krijgt energie krijgt van interactie met anderen en de buitenwereld.

Hedonistisch: dit betekent dat je gericht bent op het nastreven van genot en plezier als het hoogste goed.

Machtig: dit betekent dat je meer invloed hebt dan anderen en ‘krachtig’ en ‘sterk’ overkomt.

Avontuurlijk: dit betekent dat je bereid bent om nieuwe, onbekende of riskante ervaringen aan te gaan.

Open: je bent openhartig, eerlijk en direct in je communicatie en gedrag, en je bent ook bereid om je gevoelens en gedachten te delen met anderen.

Autonoom: je bent in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en je eigen leven te leiden, zonder dat je te veel afhankelijk bent van anderen.

Moet je wel cool willen zijn?

Wat opvallend is, is dat eigenschappen die doorgaans worden geassocieerd met vriendelijkheid of behulpzaamheid, vaker als ‘goed’ dan als cool worden ervaren. „Coole mensen hebben vaak eigenschappen die niet per se als ‘goed’ worden beschouwd in morele zin, zoals hedonistisch en machtig zijn”, zo legt mede-onderzoeker Dr. Warren uit. Of ‘cool’ zijn dus iets is wat je moet willen nastreven, is nog maar de vraag. „Ik heb er ernstige twijfels over”, aldus Warren.

Cool in tienerjaren, maar later veel problemen

Avontuurlijk zijn staat vaak gelijk aan veel risico’s nemen, extravert zijn en sociale vroegrijpheid, en laat dat nou net eigenschappen zijn die je tijdens je jeugd weliswaar populair maken, maar die op latere leeftijd vaak voor problemen zorgen. Een onderzoek uit 2014 laat bijvoorbeeld zien dat veel tieners die zich op deze manier gedroegen, later in hun twintigerjaren problemen kregen met alcohol, drugs en relaties. „Ze doen extremere dingen om cool over te komen”, zo vertelt één van de onderzoekers aan The New York Times. „Voor populaire kinderen op school staat status gelijk aan dominantie, zichtbaarheid en aandacht. Dat zorgt weliswaar voor ontzag, maar maakt je niet per se geliefd. En het is juist hoe geliefd je bent dat uiteindelijk bijdraagt aan succes op de lange termijn.”

