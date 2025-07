Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Véél meer ADHD-medicatie gebruikt, vooral vrouwen: ‘Ik ben nu een fijner mens’

Ongeveer 300.000 mensen in Nederland krijgen middelen om hun ADHD onder controle te houden. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2006. Zes keer zoveel vrouwen nemen nu ADHD-medicatie ten opzichte van dat jaar. Bij Hanneke werd de ‘stoornis van heel snel afgeleid zijn’ pas op 42-jarige leeftijd ontdekt. Zij vertelde daar vanmorgen over op NPO Radio 1.

Metro schreef afgelopen najaar ook over vrouwen en ADHD en dat je dat ‘steeds vaker hoort’. Soyoung (29, kreeg de diagnose een jaar eerder) zei: „Vrouwen kunnen het beter verbergen, waardoor de diagnose later komt.”

Op televisie gingen de acteurs Birgit Schuurman en Thomas van Luyn in oktober op het onderwerp in.

ADHD altijd geassocieerd met ‘druk en opstandig’

De nieuwste cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een verklaring heeft het CBS niet paraat. Mogelijk komt de toename van ADHD-medicatie onder vrouwen door het eenvoudige feit dat de diagnose bij hen vaak later wordt gesteld. Volgens PsyQ, een Nederlandse organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg, werd ADHD lange tijd vooral geassocieerd met druk en opstandig gedrag. En dat is iets wat bij jongens sneller opvalt dan bij meisjes. Vrouwen en meisjes met ADHD laten hun symptomen vaak minder zichtbaar zien (zoals ook genoemde Soyoung meldde). Zij passen zich sociaal aan of zijn vooral inwendig onrustig zijn.

Daarnaast komt bij vrouwen vaker de zogeheten ADD-variant voor, waarbij hyperactiviteit ontbreekt. Die vorm wordt makkelijk over het hoofd gezien. Ook hebben vrouwen met ADHD vaker last van angst of somberheid, waardoor een diagnose niet snel wordt gesteld.



ADHD heel lang niet gevonden

Hanneke Mijnster is 42 jaar en ontdekte vorig jaar dat zij ADHD heeft. Mijnster schreef er een boek over: Hé, is dit ook ADHD? „Ik was altijd aan het ploeteren en wist nooit waar ik naar zocht”, zegt zij op NPO Radio 1. „Ik voelde zoveel onrust tijdens het schrijven, dat ik heel veel koekjes ging eten.” Online kwam zij er later achter hoe ADHD zich bij vrouwen vaak uit.

Haar ouders konden een huisarts over Hannekes jeugd vertellen. Hoe onrustig ze vaak was en een grote drang had om een goed rapport te halen op school. De medicatie die Mijnster nu neemt, geeft haar de nodige rust. „Het medicijn geeft mij een laagje rust, waardoor ik dingen goed na elkaar kan doen. Zonder het medicijn voelt alles even belangrijk, waardoor ik een gejaagd gevoel heb en ik geen prioriteiten kan stellen. Het geeft mij echt veel rust in mijn leven, dat is heel veel waard. Ik heb meer aandacht om naar een vriendin te luisteren die een verhaal vertelt, ik vind mezelf een fijner mens voor mezelf en voor anderen.”

‘Gewoon druk’

Acteur Jandino Asporaat besprak ADHD onlangs in een tv-uitzending waarin hij werd geïnterviewd door mensen met autisme. Toen hij op Curaçao woonde, werd zijn onrust ook niet herkend als Attention Deficit Hyperactivity Disorder, zoals ADHD voluit heet. „Op Curaçao ben je dan gewoon druk.”

