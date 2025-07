Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wandelen is goed voor je gezondheid, maar deze vorm van wandelen biedt nóg meer voordelen

Dat wandelen goed is voor je gezondheid, is algemeen bekend. Maar wist je dat snelwandelen je nog veel meer gezondheidsvoordelen oplevert? En deze gezondheidsvoordelen gelden vooral voor oudere mensen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Hoewel we niet gek opkijken van iemand die hardloopt of wandelt, wordt er over snelwandelen nog weleens lacherig gedaan. Mensen vinden het er vaak een beetje ‘knullig’ uitzien, maar het zijn de snelwandelaars die het laatst lachen, zo blijkt uit onderzoek van de University of Chicago.

Belang van wandelen

Fit zijn is op elke leeftijd belangrijk, maar voor ouderen helemaal. Het zorgt ervoor dat ze minder snel vallen, minder vaak in het ziekenhuis belanden en ook minder snel hun onafhankelijkheid hoeven in te leveren. Jezelf afbeulen in de sportschool zit er vaak niet meer in als je 70+ bent, maar wandelen blijft ook op hogere leeftijd een goede manier om fit te blijven. Maar hoe snel moet je dan eigenlijk wandelen voor het meeste gezondheidsvoordeel?

Onderzoekers namen de proef op de som door ouderen met een gemiddelde leeftijd van 69, die als kwetsbaar of mogelijk kwetsbaar waren geclassificeerd, in te schrijven voor wandelprogramma’s binnen hun bejaardentehuizen. Deze ouderen werden daarbij begeleid en beoordeeld door de onderzoekers en hun looptempo werd gemeten met een apparaat dat op hun dijbeen was gevestigd. De ene groep werd aangemoedigd om zo snel mogelijk te lopen, terwijl de andere groep hun gebruikelijke comfortabele tempo mocht aanhouden.

Hoe sneller het wandelen, hoe fitter de mens

En wat bleek? De mensen die hun tempo met minstens 14 stappen per minuut verhoogden (tot ongeveer 100 stappen per minuut) werden aanzienlijk fitter. Zij konden na verloop van tijd aanzienlijk grotere afstanden lopen dan voorheen. Ook trad er verbetering op in hun mobiliteit, uithoudingsvermogen en lichaamsfuncties. Het sneller wandelen zorgde voor meer kracht en daardoor ook minder kwetsbaarheid.

„Mensen die nog nooit kwetsbaarheid hebben ervaren, kunnen zich niet voorstellen hoe groot het verschil is als je niet moe wordt van een bezoek aan de supermarkt of niet hoeft te gaan zitten als je onderweg bent”, zo stelt dokter Daniel Rubin, de auteur van de studie.

Blaren voorkomen

Hoe vaker je wandelt, hoe groter de kans op blaren is. Daarom hier een paar belangrijke tips om blaren te voorkomen:

Draag goed passende schoenen;

Vermijd katoenen sokken: deze houden vocht vast en kunnen blaren veroorzaken;

Kies voor sokken van synthetische materialen of wol, deze stoffen voeren zweet af;

Loop je schoenen van tevoren goed in;

Probeer zweetvoeten te voorkomen door je voeten regelmatig te wassen en drogen, gebruik eventueel talkpoeder;

Neem extra sokken mee voor lange wandelingen, zodat je bij natte of zweterige voeten schone sokken kunt aantrekken.

