Onderzoek bevestigt: geluk zit ‘m écht in de kleine dingen

Je hebt de uitdrukking ‘geluk zit ‘m in de kleine dingen’ vast weleens gehoord. Hiermee wordt bedoeld dat geluk niet afhankelijk is van grote gebeurtenissen of materiele zaken, maar eerder te vinden is in alledaagse (kleine) momenten. En als we onderzoekers moeten geloven, is dit ook écht zo.

Slechts vijf minuten per dag besteden aan kleine ‘genoegens’ zou al genoeg zijn om positieve emoties te stimuleren die stress verdrijven, de gezondheid verbeteren en voor een betere slaapkwaliteit zorgen, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van California in San Francisco.

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek werden bijna 18.000 mensen, voornamelijk uit de VS, Groot-Brittannië en Canada, onder de loep genomen. De deelnemers werd gevraagd om gedurende zeven dagen zeven handelingen uit te voeren. De handelingen bestonden onder andere uit het delen van een heugelijk moment met iemand anders, iets aardigs doen voor een ander, een dankbaarheidslijstje maken en het bekijken van een inspirerende video over de natuur. Deze handelingen waren specifiek gekozen omdat ze gevoelens van hoop, optimisme, verwondering, ontzag, plezier en gekkigheid stimuleren. Elke handeling duurde 5 tot 10 minuten.

Geluk zit ‘m echt in kleine dingen

De deelnemers werden aan het begin van de projectweek en aan het einde ondervraagd over hun emotionele en fysieke gezondheid. En wat bleek? Het onderzoeksteam constateerde verbeteringen als het ging om hun emotionele welzijn, positieve emoties en stress- en slaapkwaliteit. De voordelen namen ook toe als mensen het programma afmaakten. Mensen die dus zeven dagen lang de handelingen uitvoerden, ervoeren meer voordelen dan mensen die er slechts twee of drie per week uitvoerden.

Hoe het kan dat zulke kleine handelingen zo’n groot effect hebben op het geluksgevoel van mensen, is volgens professor Epel niet duidelijk. Ze vermoedt dat de kleine handelingen negatieve gedachtenpatronen – zoals overmatig piekeren of zelfkritiek – doorbreken en mentale energie omzet in iets positiefs. Volgens Epel leren de onderzoeksresultaten ons een belangrijke les. „We zeggen vaak dat we onszelf pas gelukkig mogen maken als we een punt hebben bereikt of een taak hebben volbracht. Nou dat spreken wij tegen: we hebben juist de energie van vreugde nodig om door moeilijke momenten te komen. Dit zijn dus echt noodzakelijke vaardigheden om jezelf aan te leren.”

