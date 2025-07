Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je bent nooit te oud om te leren: zelfs rond je 80ste groeit je brein nog

Ooit gedacht dat je hersenen na je pensioen stil komen te staan? Dat is dus absoluut niet waar. Nieuw onderzoek van het Karolinska Institutet in Zweden laat zien dat ons brein zelfs op hoge leeftijd nog nieuwe hersencellen aanmaakt: precies in het deel dat cruciaal is voor leren en geheugen. Kort gezegd: je bent dus nooit te oud om te leren.

En dat is goed nieuws voor iedereen die weleens een naam vergeet of zijn sleutels kwijt is: dat is dus niet het begin van het einde van je geheugen. Je brein blijft leren mogelijk maken, een leven lang.

Nieuwe hersencellen

Onderzoekers bevestigen nu wat eerder slechts werd vermoed: ook volwassen mensen, tot op hoge leeftijd, maken nieuwe neuronen aan in de hippocampus, het geheugen, en het leercentrum van het brein. Ze vonden de voorlopercellen waaruit nieuwe hersencellen ontstaan, iets wat jarenlang niet overtuigend was aangetoond.

„We hebben nu daadwerkelijk kunnen aantonen dat die cellen bestaan en actief zijn in het volwassen brein”, zegt onderzoekleider Jonas Frisén. Dat betekent dus: je hersenen blijven zich aanpassen, zelfs als je al met pensioen bent.

Leren als baby en als bijna 80-jarige

Voor de studie onderzochten de wetenschappers hersenweefsel van mensen tussen de 0 en 78 jaar oud. Met behulp van geavanceerde technieken, waaronder RNA-sequencing, een techniek waarmee wetenschappers kunnen zien welke genen actief zijn in een cel en hoe sterk ze tot uiting komen, en AI, konden ze precies in kaart brengen welke cellen bezig waren met delen en zich ontwikkelden tot neuronen.

De verse hersencellen bleken zich te vormen in een specifiek stukje van de hippocampus dat je helpt bij leren, onthouden en schakelen tussen verschillende taken. Oftewel: alles wat je nodig hebt als je iets nieuws probeert op te pakken.

Niet elk brein is even actief

Opvallend is dat de hoeveelheid actieve voorlopercellen sterk verschilde tussen mensen. De een had er veel, de ander bijna geen. Wat precies bepaalt hoe ‘leerbaar’ een brein blijft, moet nog verder worden onderzocht. Maar het idee dat je hersenen op slot gaan na je jeugd, mag dus officieel de prullenbak in.

De ontdekking zou in de toekomst kunnen helpen bij het ontwikkelen van behandelingen voor hersenziektes zoals Alzheimer of depressie. Misschien kunnen we ooit zelfs het brein ‘aanzetten’ tot het maken van extra nieuwe cellen. Wat we voor nu in ieder geval zeker weten: je bent nooit te oud om te leren.

