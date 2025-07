Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is een ijskoude douche op een snikhete dag echt levensgevaarlijk? Een huisarts reageert

Met deze hoge temperaturen is een ijskoude douche érg verleidelijk, maar er wordt ook weleens gezegd dat dit gevaarlijk kan zijn. Sterker nog: de Daily Mail kopte vorige week zelfs dat zo’n douche zelfs ‘dodelijk’ kan zijn. Maar hoeveel waarheid zit hierin? Metro vroeg het aan huisarts Stefan van Rooijen.

Veel mensen nemen zo’n ijskoude douche om lekker af te koelen, maar volgens de Daily Mail bereik je er juist het tegenovergestelde mee. In plaats van je lichaam te stimuleren om overtollige warmte af te voeren, zou de plotselinge schok van koud water er juist voor zorgen dat je lichaam denkt dat het warmte binnen moet houden. Dit zou dodelijk kunnen zijn voor mensen met een hoge bloeddruk of hartaandoeningen.

Kan een ijskoude douche levensgevaarlijk zijn?

Volgens huisarts Stefan van Rooijen zit hier een kern van waarheid in. „Een ijskoude douche nemen op een hete dag kan in sommige situaties wel degelijk risico’s geven, met name bij mensen met hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk.” Volgens hem werkt dit als volgt: „Als je lichaam in korte tijd blootgesteld wordt aan extreem koud water, trekken je bloedvaten plotseling samen.”

Deze samentrekking wordt vasoconstrictie genoemd. „Dat zorgt ervoor dat je bloeddruk direct stijgt en je hart harder moet werken om het bloed rond te pompen. Zeker bij mensen met al vernauwde kransslagaders of een verminderde hartfunctie kan dit een hartaanval of hartritmestoornis uitlokken.” Een ijskoude douche kan voor hen dus levensgevaarlijk zijn.

Koud douchen nadat je verbrand bent

Ook jonge, gezonde mensen kunnen volgens hem gevaar lopen. „Theoretisch is het mogelijk dat een plotselinge koude shock bij hen kan leiden tot flauwvallen (door reflexmatige veranderingen in bloeddruk en hartslag) of in uitzonderlijke gevallen zelfs een hartstilstand.” Om die reden is het volgens Van Rooijen belangrijk om met deze hitte jezelf geleidelijk af te koelen onder de douche. En dat geldt ook voor mensen met hartaandoeningen of mensen die na een dagje strand verbrand zijn en zichzelf willen afkoelen met ijskoud water.

„Een hevig verbrande huid is ontstoken en extreem gevoelig. Een koude douche kan de bloedvaten in de huid plots samenknijpen, waardoor je juist extra schade aan de huidcellen krijgt en de pijn verergert.” Volgen Van Rooijen is het daarom verstandig om bij verbranding lauw water te gebruiken en de huid voorzichtig af te koelen zonder stressreactie.

Een ijskoude douche kan dus levensgevaarlijk zijn

