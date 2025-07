Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een gepocheerd ei of een gekookt ei? Dít zegt jouw voorkeur over je persoonlijkheid (volgens onderzoekers)

Van een gekookt of gepocheerd ei tot scrambled eggs: er zijn verschillende manieren om een ei te eten. Maar wist je dat je ei-voorkeur ook iets over jou als persoon zegt? Als we Britse onderzoekers moeten geloven zegt het iets over je persoonlijkheid, kledingstijl, muzieksmaak én zelfs hoe groot de kans is dat je gaat scheiden.

Voor het onderzoek, dat in opdracht werd gedaan van de British Egg Industry Council, werd er een enquête afgenomen onder 1000 Britse volwassenen.

Welk ei hoort bij welke persoonlijkheid?

De onderzoeksgroep werd onderworpen aan vragen over hun ei-voorkeur, persoonlijkheid, kledingstijl, muzieksmaak, familie en burgerlijke staat. Met behulp van een wiskundige techniek, ook wel het gegeneraliseerd lineair regressiemodel genoemd, gebruikten de onderzoekers de enquêteresultaten om karakter– en levensstijlkenmerken te voorspellen op basis van de keuze voor eieren.

Gepocheerde eieren

Gepocheerde eieren bleken vooral favoriet te zijn onder vaders van twee kinderen. Ook bleken liefhebbers van gepocheerde eieren vaak uit kleine gezinnen te komen, met niet meer dan één oudere broer of zus. Daarnaast zijn fans van gepocheerde eieren vaak extravert en staan ze bekend als de gangmakers op feestjes. Ze hebben een voorkeur voor opzichtige kleding en houden van opgewekte vrolijke muziek, ook wel bekend als ‘upbeat music’. Tot slot bleken ze ook nog eens gemiddeld gelukkiger te zijn dan de meeste mensen.

Gekookte eieren

Voor fans van gekookte eieren hebben we slecht nieuws: deze voorkeur bleek namelijk samen te hangen met iets minder leuke persoonlijkheidskenmerken. Mensen die van gekookte eieren houden, zouden vaak ongeorganiseerd, onzorgvuldig en heel impulsief zijn. Ook zouden ze zich vaak onverantwoordelijk gedragen en minder hard werken dan de gemiddelde persoon. Tot slot lopen ze ook nog eens een groter risico om op een bepaald moment in hun leven te gaan scheiden. Gekookte eieren bleken vaker bij vrouwen dan bij mannen een favoriet te zijn.

Gebakken eieren

Ben jij een liefhebber van een gebakken ei? Dan is de kans groot dat je uit een groot gezin komt met meerdere broers en zussen en minstens vier eigen kinderen. Mensen die van gebakken eieren houden, staan vaak bekend als vrijgevochten individuen en staan open voor nieuwe ervaringen. Ze zijn creatief, nieuwsgierig en fantasierijk. En ook niet onbelangrijk: ze blijken beter geïnformeerd te zijn over seks, hebben veel seksuele ervaringen én een sterker libido dan de gemiddelde persoon.

Roereieren

Mensen die fan zijn van roereieren zijn daarentegen vaak kinderloos en tussen de 29 en 39 jaar oud. Ze hebben vaak een leidinggevende of senior functie en zijn vaak eigenaar van een eigen huis. Psychologisch gezien scoren ze laag op neuroticisme. Mensen die hier wel hoog op scoren, ervaren vaker stress, angst, prikkelbaarheid en depressie. Ze hebben moeite met het reguleren van hun emoties en het omgaan met stressvolle situaties. Daarnaast zijn roerei-fans vaak terughoudend en staan ze wat minder open naar andere mensen, zo bleek uit het onderzoek van de British Egg Industry Council.

Omelet

Mensen die gek zijn op omeletten hebben hun leven vaak indrukwekkend goed op orde. Ze zouden betrouwbaarder en beter georganiseerd zijn en meer zelfdiscipline hebben dan de gemiddelde persoon. Ook hebben ze vaak een opgeruimd huis, een hogere levensverwachting en een lager echtscheidingspercentage. Ook blijken ze vaak tot de middenklasse te behoren.

Vorige Volgende

Reacties