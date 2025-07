Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Betere concentratie en minder stress: dít doet een vakantie allemaal met je brein

Als er iets is waar we altijd weer reikhalzend naar uitkijken, dan is het wel vakantie. Je komt weer even los van je dagelijkse sleur én je kunt eindelijk weer even ontspannen. En dat ontspannen heeft ook een groot effect op je brein. Wist je bijvoorbeeld je hersenen daadwerkelijk herstellen tijdens een vakantie? En dat je beter nieuwe informatie kunt opnemen?

In het dagelijks leven krijgt je brein veel te verwerken: er zijn constante prikkels, drukte en verplichtingen. En precies om die reden is het nodig om je hersenen af en toe even ‘hersteltijd’ te geven, zo legt de Hersenstichting uit. Net als dat je spieren hersteltijd nodig hebben, blijkt dat voor je brein ook te gelden. „Even afstand nemen van dagelijkse routines zorgt ervoor dat het brein zich kan herstellen. Dat maakt vakantie niet alleen ontspannend, maar ook gezond: voor je geheugen, je creativiteit én je emotionele balans”, aldus de Hersenstichting.

Effect van vakantie op je brein

Dat ‘uitgeruste’ gevoel dat je na een vakantie ervaart, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zodra je je namelijk losmaakt van werk, school of verplichtingen thuis, komt je stresssysteem tot rust. Je lichaam maakt minder cortisol aan, ook wel het stresshormoon genoemd. Tegelijkertijd komen er ook veel stofjes vrij die ervoor zorgen dat je je beter voelt, denk bijvoorbeeld aan dopamine en serotonine. Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen, terwijl serotonine bekend staat als het ‘gelukshormoon’.

Zeker als je tijdens je vakantie lekker veel buiten komt, veel daglicht krijgt en regelmatig beweegt, kun je optimaal profiteren van deze stofjes. Ben jij iemand die op vakantie vaak nieuwe vrienden maakt? Dan heb je helemaal geluk: volgens de Hersenstichting activeren sociale contacten en nieuwe ervaringen je beloningssysteem, waardoor je je opgewekter en ontspannen voelt.

Scherper denken en meer creativiteit

En de voordelen van een vakantie houden daar niet op. Een vakantie zorgt er namelijk ook voor dat je hersenen daadwerkelijk beter gaan werken. Misschien heb je voor je vakantie wel het gevoel dat je informatie niet meer zo goed verwerkt en dat dingen langs je heen gaan. Dat zou zomaar kunnen liggen aan het feit dat je hersenen in het dagelijks leven continu worden overvraagd. Overbelaste hersenen veroorzaken een slechter geheugen en zorgen ook voor een minder goede concentratie. „Tijdens rust herstelt dat zich. Je merkt dat vaak pas echt als je terug bent: je voelt je scherper, kunt makkelijker nieuwe informatie opnemen en creatiever denken. Je brein heeft letterlijk ruimte gekregen om op te laden”, aldus de Hersenstichting.

Overigens hoef je niet daadwerkelijk op reis te gaan om te kunnen genieten van al deze breinvoordelen. Je kunt ook thuis je brein even een vakantie geven. Door bijvoorbeeld een dag helemaal niks in te plannen, een boek te gaan lezen op het strand, even offline te gaan of een grote wandeling te maken. Al deze activiteiten kunnen je hersenen de hersteltijd geven die het nodig heeft.

Vind jij het altijd lastig om op vakantie echt tot ontspanning te komen? Probeer dan eens de volgende tips:

Zet meldingen op je telefoon uit en vraag mensen om je alleen in geval van nood te bellen.

Probeer van tevoren zo min mogelijk activiteiten in te plannen.

Geef jezelf toestemming om helemaal niks te ‘moeten’.

Wissel ontspanning af met lichte activiteiten zoals bijvoorbeeld zwemmen of wandelen.

Zoek de natuur op voor een mooie wandeling of een fietstochtje.

Doe alleen dingen die je echt leuk vindt, je zal merken dat je daar energie van krijgt en dat je .

hersenen daardoor gaan ontspannen.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Reacties