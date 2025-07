Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z is generatie burn-out: ‘Zorgen om gebrek aan emotionele weerbaarheid’

„Gen Z is een generatie waar we ons zorgen over maken.” Dat klonk op tv in Nieuws van de Dag en de reden: het vaak voorkomen van een burn-out in de leeftijdsgroep die vanaf 1997 ter wereld kwam. Opiniemaakster en schrijfster Lale Gül denkt wel te weten hoe het komt: het ontbreken van emotionele weerbaarheid.

Sjuul Paradijs, journalist en oud-hoofdredacteur van De Telegraaf, was ook de studio van Nieuws van de Dag (SBS6). Hij vindt zichzelf een echte boomer, maar kijkt met belangstelling naar Gen Z en de eventuele burn-out. Je ziet Paradijs in de video hierboven en zegt: „We moeten ze niet over één kam scheren. Ik vind ze talentvol, dat ze goed gestudeerd hebben. Ik vind dat ze creatief zijn, veel creatiever dan in mijn tijd.”

Altijd wat te doen om Gen Z

De laatste tijd komt de generatie Gen Z veel in het nieuws om ‘hoe ze zijn’. Tal van onderzoeken duiken op. Niet alleen over het fenomeen burn-out dus, maar zaken als dat veiligheid voor Gen Z’ers het belangrijkste is. Dat ze niet zo vaak schoonmaken, of hun financiële kennis op de werkvloer faken omdat ze denken onder te doen voor de oudere generaties.

😩 Hoeveel Nederlanders hebben een burn-out? Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van de mannelijke werknemers (15 t/m 74 jaar) in deze tijden 18,2 procent burn-outklachten. Voor vrouwelijke werknemers is dit 22,2 procent. Kim Hollingdale, psychotherapeut en assistent-professor psychologie, bracht onlangs naar buiten dat de generatie Gen heeft vaakst door een burn-out wordt getroffen.

Lale Gül over haar eigen generatie Z en de burn-out

Of al die zorgen om financiële kennis, schoonmaken of onze veiligheid leiden tot een burn-out? Kan, maar in Nieuws van de Dag heeft Lale Gül – zelf Gen Z – ook een uitleg. Gül gaat bijvoorbeeld in op het feit dat studentenhuizen het hospiteren massaal willen afschaffen. „Ze willen breken met die traditie omdat – het grootste argument – het emotioneel te pijnlijk is om iemand af te wijzen. Dat is niet eerlijk en dan discrimineer je mensen die overal worden afgewezen.”

Hebben we hier dan te maken met een generatie die met fluwelen handschoentjes moet worden aangepakt om bijvoorbeeld maar geen burn-out te krijgen? Lale Gül: „Het klinkt heel nobel, iedereen gelijke kansen en niet discrimineren. Maar dan denk ik: met niks in het leven is dat zo, dat je alles kunstmatig gelijk kan trekken. In de liefde is dat zo, met solliciteren. Als er iemand langskomt met een beter diploma, word ik ook afgewezen.”

‘Ongezond’

Gül ook: „Het hoort bij het leven, het is gezond. Het is denk ik ongezond om te zeggen, weet je wat? We gaan doen alsof je nooit in het leven te maken hebt met pijn, afwijzing of ongemak.” Wat de opiniemaakster betreft is een beetje emotionele weerbaarheid voor Gen Z geen overbodige luxe. „Ik maak me daar wel zorgen om. We moeten ons niet uit het veld laten slaan, niet in zak en as zitten omdat we tegenslagen hebben.” Gül schrok van CBS-cijfers over een burn-out onder deze leeftijdsgroep (anders dan in het kader hierboven): „Eén op de drie jonge vrouwen heeft een burn-out. Eén op de drie! En één op de vier jonge mannen.” Sociale media spelen daarin volgens haar een grote rol.

Nieuws van de Dag ging ook de straat om de meningen van de jongeren zélf te peilen.

