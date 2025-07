Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bewegen helpt voor mentale gezondheid, maar alleen op deze manier

Dat sporten goed is voor je mentale gezondheid, is inmiddels algemeen bekend. Maar een nieuwe studie van de University of Georgia wijst op iets verrassends: niet alle vormen van beweging hebben hetzelfde effect. Het gaat namelijk niet alleen om bewegen, maar vooral waarom, hoe en met wie.

Het onderzoek laat zien dat fietsen naar je werk of in je eentje verplicht op een loopband staan zeker meetelt voor je conditie, maar dat het mogelijk veel minder voor je humeur doet dan een voetbalwedstrijd met vrienden of een ontspannen yogales in het park.

Gezonde dosis beweging

Volgens de onderzoekers lag de focus in veel eerdere onderzoeken vooral op de dosis van beweging: hoe lang je sport, hoeveel je verbrandt, hoe intensief het is. Maar deze studie keek naar iets anders: de context van de activiteit. Want het maakt nogal uit of je 30 minuten beweegt omdat je plezier hebt, of omdat je het gevoel hebt dat het moet.

Bijvoorbeeld: een potje voetbal winnen met je team voelt euforisch, terwijl precies dezelfde inspanning bij een verloren wedstrijd waarin je wordt afgerekend op je fouten, juist frustratie kan opleveren.

Bewegen voor je plezier werkt het best

De onderzoekers bekeken verschillende soorten studies: grote bevolkingsonderzoeken, kleinschalige experimenten en onderzoeken die keken naar de omstandigheden rond sportmomenten. Daaruit kwam de conclusie: mensen die in hun vrije tijd bewust bewegen voor hun plezier, zoals wandelen, fietsen of dansen, ervaren vaker minder stress, angst en somberheid.

Maar huishoudelijke klusjes of fysiek werk, zoals schoonmaken of tuinieren voor je baan, leveren dat effect niet automatisch op. Sterker nog: fysieke inspanning zonder plezier of sociale interactie blijft mentaal vaak gewoon werk.

Natuurlijk is fysieke inspanning nog altijd goed voor je lichaam. Vooral voor je hart is dat zo, schreef Metro onlangs.

Het gaat om de beleving

Volgens de studie spelen details als het tijdstip, het weer, je gezelschap en zelfs het humeur van de instructeur allemaal een rol in hoe je je voelt tijdens en na het bewegen. Zit je in een snikhete zon op de fiets naar je werk te zweten, dan voelt dat anders dan een ochtendwandeling met een vriend of vriendin onder een blauwe lucht.

Ook groepslessen kunnen heel verschillend uitpakken, afhankelijk van de instructeur of hoe welkom je je voelt. „Als we mensen echt willen helpen via beweging, moeten we verder kijken dan alleen de hoeveelheid sport”, zeggen de onderzoekers. „Het gaat echt om de context.”

Wat kun je hiermee?

Wil je sporten inzetten om mentaal beter in je vel te zitten? Kies dan een vorm die je leuk vindt, op een plek waar je je prettig voelt, en liefst samen met anderen. Dan haal je er de meeste mentale winst uit.

Dus niet per se meer bewegen, maar juist beter bewegen. Want als je het met tegenzin doet, of in een stressvolle setting, loop je de positieve effecten al snel mis. En daar wordt niemand gelukkiger van.

Benieuwd wat je het beste voor en na het sporten kunt eten zodat je fysiek ook het meeste uit je work-out haalt? Dat vertelt Metro je hier.

