Maakt alcohol andere mensen echt aantrekkelijker? Dit onderzoek heeft het antwoord

Een paar drankjes te veel en ineens lijkt die persoon aan de bar een stuk knapper dan een uur geleden. Klinkt herkenbaar? Dat is geen fabeltje. Onderzoekers hebben bevestigd dat alcohol niet per se verandert wíe we aantrekkelijk vinden, maar wel hoe graag we contact willen leggen met die aantrekkelijke mensen.

De studie toont aan dat alcohol invloed heeft op onze sociale remmen, en dus op de keuzes die we maken in de liefde of in dit geval op de dansvloer.

Alcohol blijkt echt vloeibare moed te zijn

In het onderzoek van Molly Bowdring en Michael Sayette, getiteld ‘Beer Goggles or Liquid Courage?’, kregen mannen tussen de 21 en 27 jaar ofwel een alcoholvrij drankje, ofwel een mix van wodka en cranberry. Daarna werd gevraagd hoe aantrekkelijk ze anderen vonden en of ze graag met hen zouden praten of afspreken.

Wat bleek? Alcohol zorgde er niet voor dat de mannen hun mening over iemands uiterlijk aanpasten. Wel wilden ze vaker in contact komen met mensen die ze al aantrekkelijk vonden. Met andere woorden: de zogenoemde „bierbril” draait niet om wie je aantrekkelijk vindt, maar om de moed om op hen af te stappen.

Onzekerheid verdwijnt

Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met het wegnemen van sociale angst. Normaal gesproken kunnen mensen zich onzeker voelen door aantrekkelijke types, wat leidt tot vermijding. Alcohol verlaagt dat remmende stemmetje in je hoofd en maakt het makkelijker om risico’s te nemen, zoals flirten of een gesprek aanknopen.

Deze ‘liquid courage‘ kan zorgen voor spannende ontmoetingen. Maar dat is niet geheel zonder gevaren.

Onverstandige keuzes

Alcohol maakt sociale interacties losser, maar kan ook leiden tot onverstandige keuzes. De onderzoekers waarschuwen dat deze verhoogde flirtkans gepaard gaat met een grotere kans op risicovol seksueel gedrag. Mensen zijn bijvoorbeeld eerder geneigd tot onbeschermde seks of seksuele handelingen die ze nuchter misschien zouden vermijden.

Professionals, zoals aanklagers in zedenzaken, wijzen er bovendien op dat alcohol regelmatig een rol speelt bij strafbare situaties, van grensoverschrijdend gedrag tot seksueel geweld.

De conclusie van het onderzoek: alcohol versterkt ons verlangen om sociaal contact te zoeken met aantrekkelijke mensen, maar maakt ze niet letterlijk knapper. Het is vooral onze eigen onzekerheid die even wordt uitgeschakeld waardoor we sneller op een ander durven afstappen.

Reacties