Productiever zijn op werk? Dan moet je volgens onderzoek juist vaker pauze nemen

Je zou denken dat als je je productiviteit op werk wil verhogen, je nóg harder moet werken. Maar niets blijkt minder waar. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat je veel meer gedaan krijgt op werk als je vaker pauze neemt. Hoe dit precies zit? Metro legt het je hier uit.

Of je nu op kantoor werkt of vanuit huis, het kan soms lastig zijn om je tijd goed in te delen en genoeg gedaan te krijgen. Maar hoe haal je nu het meeste uit je werkdag? Desktime, een bedrijf dat een trackingtool heeft ontwikkeld waarmee je de productiviteit van werknemers kan meten, besloot er onderzoek te naar te doen. Desktime meet de productiviteit van werknemers aan de hand van hun pc- en telefoon-activiteiten.

Voor het onderzoek analyseerden ze de werkgewoonten van 6000 gebruikers van januari tot en met december 2024. En wat bleek? De meest productieve gebruikers van de app werkten in blokken van 75 minuten, waarna ze steeds een rustpauze van 33 minuten namen.

Productiever op werk door meer pauzes

Volgens Desktime laat het onderzoek zien dat een zogeheten ’75/33 werkrustcyclus’ het beste werkt om je productiviteit zo hoog mogelijk te houden. Overigens plaatst het bedrijf hier wel een belangrijke kanttekening bij: deze cyclus zou namelijk het beste werken voor mensen die op kantoor werken. „Een eerder onderzoek van ons liet in 2021 duidelijk zien dat mensen het erg lastig vinden om tijdens het thuiswerken een duidelijke scheiding te maken tussen hun werk en privéleven”, zo legt CEO Artis Rozentals uit. Destijds werkte een groot deel van de mensen vanuit huis vanwege het coronavirus, maar ten tijde van het onderzoek in 2024 was dat natuurlijk minder het geval.

Onderbrekingen lijken in eerste instantie juist onproductief, maar zijn ze juist essentieel om werknemers mentaal jong te houden.

Kantoor vs thuiswerken

Volgens Artis Rozentals is de 75/33 werkrustcyclus op kantoor beter in de praktijk te brengen, omdat het daar vaak al op een ‘natuurlijke’ manier zo verloopt. „Als we op kantoor werken, nemen we van nature al meer pauzes. Je haalt bijvoorbeeld eventjes een koffie ter onderbreking van je werkzaamheden, je kletst een tijdje met collega’s of je gaat bijvoorbeeld even een wandeling maken.” Volgens hem lijken deze onderbrekingen in eerste instantie juist onproductief, maar zijn ze juist essentieel om werknemers mentaal jong te houden en bij te dragen aan hun welzijn. Ook zouden ze voor de nodige sociale dynamiek zorgen op een werkplek.

