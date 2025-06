Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gestrest? Ga eens met jezelf knuffelen! Het helpt echt, blijkt uit onderzoek

Geen partner, vriend of ouder in de buurt om je gerust te stellen? Geen zorgen: jezelf knuffelen werkt 贸贸k tegen stress. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Indonesische onderzoeker Yulia Susanti.

De opvallende conclusie? Jezelf knuffelen kan angstgevoelens flink verminderen.

Knuffelen maakt oxytocine aan

Dat een knuffel van iemand anders kan helpen bij stress, weten we al langer. Het lichaam maakt dan oxytocine aan, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Maar wat als je alleen bent? Susanti en haar team onderzochten of jezelf knuffelen 贸贸k effect heeft.聽

Aan het experiment, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Nursing Practice, deed een groep studenten mee die bezig was met hun scriptie. Allemaal hadden ze last van minstens lichte angstklachten. Ze kregen drie weken lang elke week een 鈥榸elfknuffelsessie鈥, waarbij ze in een ontspannen houding gingen zitten, hun armen over hun borst kruisten en hun schouders vasthielden. Ondertussen herhaalden ze positieve zinnen als 鈥瀒k kan dit鈥.

Door jezelf vast te houden, activeer je het kalmerende deel van je zenuwstelsel.

Minder stress- en paniekklachten

Voor 茅n na de sessies vulden de studenten een wetenschappelijke test in die hun angstniveau bijhield. De resultaten waren opvallend. Zo had ruim 80 procent van de groep voor de sessies last van ernstige angst of paniek. Na afloop had niemand nog paniekklachten, en de meerderheid voelde zich 鈥榮lechts鈥 licht tot matig angstig.

De daling was volgens de onderzoekers statistisch significant. Oftewel: het effect was echt en g茅茅n toeval.

Brein denkt: ik ben veilig

Jezelf knuffelen klinkt misschien wat vreemd, maar volgens Unicef-psycholoog Marleen van Tol is het juist een eenvoudige manier om stress te lijf te gaan. 鈥濪oor jezelf vast te houden, activeer je het kalmerende deel van je zenuwstelsel. Je brein denkt: ik ben veilig.鈥

En het mooie? Je hebt er niets voor nodig, behalve jezelf. Dus voel je je gespannen voor een belangrijk moment, of het nu voor een toets, presentatie of sollicitatiegesprek is, dan is het helemaal niet zo gek om jezelf even stevig vast te pakken.

Vorige Volgende

Reacties