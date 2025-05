Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sporten is gezond voor je hart, maar waarom eigenlijk?

We weten het allemaal: sporten is goed voor je. Maar dat zinnetje wordt zo vaak herhaald dat het bijna zijn betekenis verliest. Zeker als het gaat om je hart. Waarom is bewegen nou precies zo belangrijk voor de gezondheid van je hart? En welke vormen van beweging maken het meeste verschil?

De Amerikaanse arts Peter Attia, gespecialiseerd in leefstijl en een lang leven, laat er in zijn onderzoek geen twijfel over bestaan: sporten is misschien wel het krachtigste medicijn tegen hart- en vaatziekten dat er bestaat.

Sporten als levensverzekering

Attia noemt een goede conditie zelfs de sterkste voorspeller van een lang leven. Mensen met een hoge zogeheten cardiorespiratoire fitheid, dus hoe goed je hart en longen samenwerken tijdens inspanning, leven aantoonbaar langer dan mensen die stilzitten.

Dat blijkt ook uit grootschalig onderzoek: mensen die wekelijks 150 tot 300 minuten matig intensief bewegen én daarnaast 75 tot 150 minuten intensief sporten, lopen minder kans op hartziekten én overlijden gemiddeld later. En het hoeft niet eens dagelijks: al één tot twee sportmomenten per week kunnen het risico op overlijden door hart- en vaatziekten met zo’n 40 procent verlagen.

Niet alleen cardio telt

Hoewel veel mensen denken aan hardlopen of fietsen als ze hun hart willen trainen, is dat volgens Attia niet het hele verhaal. Sterker nog: krachttraining verdient een even grote plek in je routine. Denk aan het opbouwen van spiermassa en botdichtheid als een soort pensioen voor je lichaam. Attia: ‚,Spieren zijn een buffer. Ze beschermen je bij valpartijen, helpen je je onafhankelijkheid behouden op oudere leeftijd en dragen bij aan een gezonder hart.”

Ook minder voor de hand liggende spiergroepen blijken belangrijk. Gripkracht, dus hoe stevig je iets kunt vasthouden, is verrassend genoeg een sterke indicator van hartgezondheid en zelfs levensduur.

Daarnaast spelen je benen een hoofdrol. Mensen met sterke beenspieren hebben volgens onderzoek minder kans op hartfalen na een hartaanval. Vooral oefeningen als squats, deadlifts, step-ups en heupbruggen dragen bij aan die bescherming.

Hartgezondheid zonder poespas

Wat deze inzichten vooral duidelijk maken: werken aan je hart hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het draait niet om het perfecte trainingsschema of dure supplementen, maar om consistent bewegen. Een wandeling, een paar setjes squats, of simpelweg vaker de trap nemen: het telt allemaal mee.

