Is spierpijn na het sporten eigenlijk wel zo goed? ‘Geen vereiste om sterker te worden’

Spierpijn voelt voor velen als het bewijs dat je workout heeft gewerkt. Spierpijn, zo leert de volkswijsheid, is een teken van groei. Maar is dat echt zo? Of is het eerder een signaal dat je je lijf net iets te hard hebt aangepakt?

Volgens experts is spierpijn, ook wel delayed onset muscle soreness (DOMS) genoemd, zeker geen teken dat je workout wel of niet gelukt is. „Het is niet erg als je na het sporten wat spierpijn voelt”, zegt Dr. Michele Bird, docent toegepaste bewegingswetenschappen aan de universiteit van Michigan, aan The Guardian. „Maar het is absoluut geen vereiste om fit of sterker te worden.”

Wat is spierpijn eigenlijk?

Wellicht overbodig om te melden, maar spierpijn ontstaat meestal tot 24 uur na een training en voelt als een doffe, zeurende pijn in je spieren. De oorzaak? Die is volgens Dr. Sarah Kuzmiak-Glancy, assistent-professor kinesiologie aan de Universiteit van Maryland, nog niet wetenschappelijk vastgesteld.

Vermoedelijk is spierpijn het gevolg van het herstel van je lichaam. Tijdens een training ontstaan kleine scheurtjes in spiercellen en bindweefsel. Het daaropvolgende herstelproces leidt uiteindelijk tot spiergroei. De pijn die je voelt is mogelijk het gevolg van de ontstekingsreactie die bij dit herstel komt kijken. Dat herstelproces is ook de reden waarom het belangrijk is om na het sporten voldoende rust te nemen, zo vertelde inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels Metro al eerder.

Kuzmiak-Glancy: „In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is spierpijn dus geen gevolg van de ophoping van melkzuur in de spieren. Dat stofje is immers binnen een uur na je training alweer uit je lijf verdwenen.”

Is spierpijn goed of slecht?

Of spierpijn wel of niet goed is voor je spieren hangt af van de situatie, leggen experts aan The Guardian uit.

„Je hoeft echt niet tijdens elke workout tot het uiterste te gaan”, zegt Bird. Sterker nog, als je keer op keer te ver gaat, loop je meer risico op blessures en vertraag je je vooruitgang. Als je nauwelijks nog kunt bewegen van de spierpijn, is dat eerder een alarmsignaal dan een succes.

Volgens Bird is het dus niet nodig om elke training zo hard mogelijk je best te doen. Sterker nog: juist de afwisseling in intensiteit en workout die je doet, is belangrijk. Op die manier geef je je lichaam de tijd om te herstellen.

Als je een workout voor het eerst doet, is de kans dat je spierpijn hebt groter. „Spierpijn laat zien dat je spieren aan het leren zijn”, zegt fitnessinstructeur Jessie Diaz-Herrera. Dat is logisch en goed, maar jezelf zo hard pushen dat je na elke training spierpijn hebt, is dat niet.

Consistentie, herstel en plezier zijn belangrijker dan pijn. Wil je weten of je goed bezig ben? Kijk dan niet naar hoeveel spierpijn je hebt, maar vraag je af: voel ik me energiek? Ben ik in een goede stemming? Slaap ik goed? Dat zijn signalen dat je lichaam gezond en sterk is, aldus Diaz-Herrera.

Reacties