Een sinaasappel per dag tegen sombere dagen? Dit zegt nieuw onderzoek

Wie had gedacht dat een simpele citrusvrucht een verschil kan maken voor je mentale gezondheid? Volgens recent onderzoek heeft dagelijks een sinaasappel eten meer invloed op je humeur dan je zou denken. Niet alleen goed voor je weerstand, maar mogelijk ook een natuurlijke steun tegen depressie.

Een grote Amerikaanse studie, gepubliceerd in het vakblad Microbiome, toont aan dat mensen die dagelijks citrusfruit eten, tot 20 procent minder kans hebben op depressieve klachten. En nee, dat geldt niet voor elke fruitsoort. Deze link werd alleen gevonden bij citrus zoals sinaasappels en grapefruits.

Je darmen en je stemming

In je darmen wonen miljarden bacteriën die niet alleen helpen bij je spijsvertering, maar ook invloed hebben op je hersenen. Dit wordt de hersen-darm-as genoemd. Wetenschappers weten al langer dat voeding invloed kan hebben op je mentale gesteldheid. Maar hoe dat precies werkt, bleef lang onduidelijk.

In dit nieuwe onderzoek doken onderzoekers in de gegevens van de zogeheten Nurses’ Health Study II, waarbij meer dan 100.000 vrouwen al sinds 1989 worden gevolgd. De deelnemers die dagelijks minstens één sinaasappel aten, bleken minder kans te hebben op depressie. En dat effect bleek terug te leiden naar één opmerkelijke bacterie: Faecalibacterium prausnitzii.

De kracht van F. prausnitzii

Een mondvol, maar deze darmbewoner blijkt goud waard. Mensen met veel van deze bacterie in hun darmen, hadden minder ontstekingsreacties en betere darmgezondheid. Wat belangrijker is: F. prausnitzii, afgekort door de onderzoekers om het ons iets makkelijker te maken, speelt een rol in de productie van belangrijke gelukshormonen zoals serotonine en dopamine. Via het zogeheten SAMe-proces beïnvloedt de bacterie hoe goed je lichaam serotonine kan aanmaken. En laat dat nou net een sleutelstof zijn bij depressie.

Bij mensen met depressieve klachten werd deze bacterie juist veel minder aangetroffen. En dat is geen toeval, denken de onderzoekers. Metro schreef onlangs dat bewegen ook effectief is tegen depressies, zelfs jaren later.

Sinaasappel als ondersteuning, geen wondermiddel

Belangrijk om te weten: een sinaasappel per dag is geen vervanging van therapie of medicatie. Maar gezien het feit dat ongeveer 70 procent van mensen met depressie niet volledig opknapt van antidepressiva, kan voeding een extra handvat bieden.

De onderzoekers bevestigden hun bevindingen overigens ook in een aparte groep mannelijke deelnemers, wat suggereert dat het citrus-effect niet alleen bij vrouwen geldt.

Of je nu gevoelig bent voor de winterdip, veel stress ervaart of gewoon wat beter in je vel wilt zitten, je zou kunnen beginnen met iets kleins als een sinaasappel bij het ontbijt of een mandarijn als tussendoortje. Goed voor je weerstand, je energie en wie weet ook een beetje voor je humeur.

Combineer je die dagelijkse sinaasappel met een dagelijkse appel? Dan help je je gezondheid een heel eind op weg, ontdekte Metro onlangs.

