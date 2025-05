Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Neurologen tippen 7 gewoontes om je brein gezond te houden: ‘Ik leer elke dag een nieuw woord’

Nu we steeds ouder worden, groeit het risico op cognitieve achteruitgang. Hoewel je er niet onderuit kunt dat geheugenverlies nu eenmaal plaatsvindt (het begint al rond je 30e) kun je dat proces in het brein met kleine veranderingen wel vertragen.

The Guardian vroeg neurologen naar hun beste tips voor een gezond stel hersens, ook op latere leeftijd. „Nieuwe dingen leren, houdt je brein scherp.”

Hoe houd je je brein scherp?

Ja, een gezonde leefstijl speelt een rol (lees: genoeg bewegen, niet roken en een gezond en gevarieerd eetpatroon), maar deze tips helpen ook, zo vertellen verschillende neurologen aan The Guardian.

1. Sta op één been

Balansoefeningen, zoals op één been staan, zijn essentieel voor een gezond brein, zegt de Britse neuroloog bij Oxford University Hospitals, Faye Begeti. „Ze verbeteren je evenwicht, wat belangrijker wordt naarmate je ouder wordt en stimuleren de aanmaak van stoffen die je hersencellen beschermen. Zeker in combinatie met krachttraining helpt dit om cognitieve achteruitgang te vertragen, zelfs bij mensen met dementie, omdat een grotere spiermassa cognitieve achteruitgang vermindert.”

2. Zorg dat je goed slaap

Hoewel de wetenschap er nog altijd niet over uit is wat er precies in je slaap gebeurt, is er groeiend bewijs dat het belangrijk is voor je cognitieve functies. Dat benadrukt neuroloog en voorzitter van de Vereniging van Britse Neurologen, Richard Davenport. „Tijdens je slaap krijgt je brein de kans om ‘op te ruimen’ en schadelijke eiwitten af te breken die op de lange termijn kunnen bijdragen aan ziektes zoals Alzheimer.”

3. Eet volgens het Mediterraans dieet

Kies qua voeding voor een Mediterraans dieet, adviseert Begeti. „Gebruik olijfolie om te bakken en braden, geen boter”, zegt ze. „Eet daarnaast regelmatig vette vis voor omega 3; volgens onderzoek heeft dat een duidelijk positief effect op je hersengezondheid. En slik als vegetariër of veganist vitamine B12.”

4. Verminder stress

Ontspanning is minstens zo belangrijk voor je brein als actief bezig zijn, gaat Begeti verder. Haar collega en neuroloog aan de universiteit van Liverpool, Thomas Solomon, vult aan: „Langdurige stress vergroot het risico op cognitieve achteruitgang en dementie.”

Leg de lat daarom ook niet te hoog voor jezelf. „Het gaat erom dat je goed voor je hersenen zorgt, maar schiet niet in de stress als je niet alles perfect doet”, aldus Begeti.

5. Doe iets voor jezelf

„Een gezond brein vraagt om bezigheden buiten je werk om”, vertelt consultant-neuroloog en auteur van The Age of Diagnosis, Suzanne O’Sullivan. Houd je geest actief met hobby’s en ambities die niets met presteren te maken hebben. Nieuwe prikkels houden je brein veerkrachtig en scherp.

6. Investeer in je relaties

„Ook sociale interacties en het onderhouden van je relaties is belangrijk”, onderstreept O’Sullivan. Zelfs al vinden die interacties plaats via een scherm, blijkt uit onderzoek. „Er zijn studies met voorlopige bevindingen die aantonen dat volwassenen van middelbare leeftijd, die actief zijn op sociale media, minder kans hebben op dementie”, vult Begeti aan.

7. Blijf je brein uitdagen

„Nieuwe dingen leren, houdt je brein scherp, ook op latere leeftijd”, zegt Solomon. „Muziek maken of een nieuwe taal leren activeert verschillende hersengebieden die anders onderbenut blijven. Mensen die muziekinstrumenten bespelen, hebben bijvoorbeeld minder kans op cognitieve stoornissen.” Het kost misschien wat meer moeite als je ouder wordt, maar dat maakt het juist zo waardevol.

„Je moet je hersenen elke dag trainen, vooral je geheugen”, zegt ook hoogleraar neurologie Richard Restak. Zijn dagelijkse brein-training? „Ik probeer elke dag een nieuw woord te leren”, aldus de 83-jarige hoogleraar. Hij houdt een lijst bij van alle woorden die hij leert, zodat hij ze later kan teruglezen als zijn geheugen hem vaker in de steek laat.

Reacties