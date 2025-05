Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek legt link tussen emoji-gebruik en narcisme

Wie veel emoji’s gebruikt in berichten of socialmediaposts, zou wel eens narcistischer kunnen zijn dan gemiddeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Oklahoma State University, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Psychology.

Emoji’s zijn inmiddels een vast onderdeel van digitale communicatie. Toch verschilt het gebruik sterk per persoon. Sommige mensen gebruiken ze spaarzaam, anderen zetten achter elke zin meerdere symbolen. Wat zegt dat over je persoonlijkheid? Onderzoekers zochten het uit en vonden duidelijke verbanden.

Veelvoorkomende emoji’s

De deelnemers van het onderzoek gaven aan hoe vaak ze veertig veelvoorkomende emoji’s gebruiken in verschillende digitale contexten: in tekstberichten, in eigen socialmediaposts en in reacties op berichten van anderen.

Tegelijkertijd vulden ze vragenlijsten in die hun persoonlijkheidskenmerken in kaart brachten. Daarbij werd gekeken naar de zogeheten Big Five (openheid, extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid en emotionele stabiliteit), maar ook naar de Dark Triad: drie sociaal minder wenselijke eigenschappen. Dat zijn narcisme, machiavellisme (een duur woord voor strategisch, manipulatief gedrag) en psychopathie, te herkennen aan gebrek aan empathie en gewetenloos gedrag.

Narcisme springt eruit

De belangrijkste uitkomst: mensen die hoog scoren op narcisme gebruiken vaker emoji’s. Volgens de onderzoekers kan dat komen doordat emoji’s ingezet worden als middel om indruk te maken of een bepaald beeld van jezelf te creëren. Iets wat goed past bij narcistische persoonlijkheidskenmerken.

In het onderzoek gaven vrouwen aan vaker emoji’s te gebruiken dan mannen. Dat gold zowel voor positieve als negatieve symbolen. Ook gebruikten vrouwen emoji’s vaker in verschillende contexten: in tekstberichten, bij posts op sociale media en in reacties op anderen.

Bij mannen zagen de onderzoekers andere patronen. Zij gebruikten meer emoji’s als ze hoog scoorden op machiavellisme. Daarnaast bleken mannen met hogere neuroticisme (gevoeligheid voor stress en emotionele instabiliteit) vooral vaker negatieve emoji’s te gebruiken, zoals verdrietige of boze gezichten.

Persoonlijkheid en communicatie

Ook andere persoonlijkheidskenmerken hingen samen met emoji-gebruik. Extraverte mensen gebruiken over het algemeen meer emoji’s dan introverte personen. Mannen met een hoge behoefte aan prikkels en vrouwen die openstaan voor nieuwe ervaringen, scoorden ook hoger in emoji-gebruik.

Toch was narcisme bij vrouwen en machiavellisme bij mannen de sterkste voorspeller van veelvuldig emoji-gebruik, aldus de onderzoekers.

De studie suggereert dat emoji’s een belangrijk onderdeel zijn van hoe mensen zich presenteren in digitale communicatie. Met name bij mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken lijken ze een rol te spelen in het managen van hun imago.

De resultaten zeggen niets over individuele gevallen, maar tonen wel aan dat er structurele patronen zijn in hoe mensen emoji’s gebruiken en wat dat over hen kan zeggen.

